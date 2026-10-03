初代 M3 上市 40 年，宝马 M 车型迎来百万辆下线里程碑

IT之家 10 月 3 日消息，当地时间 2 日，宝马集团旗下高性能品牌 M 的累计产量正式突破 100 万辆，第 100 万辆车型是一辆在德国慕尼黑工厂下线的 M3，采用个性化定制 Fire Orange III 车漆，慕尼黑工厂负责人彼得 · 韦伯将车钥匙交给 M CEO 弗兰克 · 范梅尔。

与此同时，下一代纯电 M3 将在宝马慕尼黑工厂生产，并成为首款采用 M 新世代技术的高性能车型。继纯电动 i3 之后，纯电动 M3 也将成为慕尼黑工厂生产的第二款新世代车型，为 M 产品阵容开启新的篇章。

M3 与慕尼黑工厂的渊源由来已久。现款 M3 从 2020 年开始在慕尼黑生产。韦伯称，多年的生产也让 M3 与工厂员工之间有了特殊感情。从 2027 年起，慕尼黑工厂只生产纯电车型，宝马为工厂转型累计投入约 6.5 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 49.17 亿元人民币）。

改造工程涉及约三分之一的厂区，具体项目包括新建车身车间、重新规划总装区域，并对物流设施进行全面改造。宝马称，整个改造过程没有影响工厂正常生产。

IT之家从新闻稿获悉，范梅尔称，在第一代 M3 上市整整 40 年后，M 车型累计产量达到 100 万辆，说明兼顾赛道性能与日常实用性的品牌理念依然受到消费者认可。

接下来，M 车型将把这一理念延续到纯电高性能时代。下一代高性能车型将采用新世代技术，纯电动力系统也将在产品阵容中占据越来越重要的位置。