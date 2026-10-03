《人类一败涂地》团队 VR 游戏新作《小小羊群》发售：Steam 国区首发价 ¥57.67，支持中文

IT之家 10 月 3 日消息，由《人类一败涂地》开发团队 No Brakes Games 打造的温馨 VR 物理解谜游戏《小小羊群》现已正式登陆 SteamVR / Quest 平台。

以 Steam 国区为例，本作首发特惠 -21%，折后价 ¥57.67，优惠截止至 10 月 13 日。游戏支持简体中文界面、音频与字幕，为 VR 独占作品，需要 VR 头戴式显示器才能游玩。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3133010/_/?l=schinese&cc=cn）。

你的任务很简单：利用周围环境开辟安全通道，带领调皮的可爱小羊抵达丰饶的牧场。解谜方式全凭你做主。但可别大意：小羊们会一路跟随，而前方的道路却未必总是安全！

据介绍，《小小羊群》是一款专为 VR 平台从零开发的物理解谜游戏，延续了 No Brakes Games 擅长的物理互动玩法理念，进一步发挥 VR 的空间交互能力。本作核心特色如下：

包含 21 个精美的手工制作 3D 微缩场景关卡，场景中所有元素均可互动；

采用从零开发的自定义专属物理引擎，提供更具触感、满足感的 VR 交互体验；

解谜无标准答案，玩家可以依靠物理法则、奇思妙想自由开辟道路，搭桥铺路、堆叠投掷物品、拉动机关、砸碎障碍等方式均可；

支持 SteamVR，Meta Quest 版本支持完整手部追踪和透视功能，Steam 版本可通过 Steam Link 实现手部追踪；

包含 40 项 Steam 成就与收集要素，搭配以大提琴为主的原创温馨配乐。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 (64-bit) 系统，Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1500X 或更高，8 GB RAM 内存，Geforce GTX 1060 / Radeon RX 570 XT 或更高显卡，需要 3 GB 可用存储空间，支持 SteamVR。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。