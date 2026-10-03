华为 Mate 90 Pro Max 旗舰机首个版本更新内容曝光，实装四卡三待、3D 动态照片等功能

文本通话支持第三方社交应用通话：接通后自动进入，对方声音将转为文字，您输入的文字转为声音让对方听到；在发音不清晰时，使用声音修复功能，让对方听得更清晰，轻松实现无障碍沟通（设置 > 关怀和无障碍 > 文本通话）。