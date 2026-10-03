华为 Mate 90 Pro Max 旗舰机首个版本更新内容曝光，实装四卡三待、3D 动态照片等功能

IT之家 10 月 3 日消息，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 ——Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。
IT之家注意到，华为 Mate 90 Pro Max 旗舰机的首个版本更新内容已曝光，包体大小约 745.01 MB，实装了四卡三待、3D 动态照片等功能。
亮点推荐
新增四卡三待功能：可支持 4 个号码（2 个 SIM 卡号码和 2 个 eSIM 号码），可启用其中 3 个号码同时待机，进行通话、短信、上网等功能。
沉浸光感均衡档新增粒子动效：如在通知中心移除通知、桌面移除图标 / 卡片、控制中心调节音量条等场景均会产生粒子动效（设置 > 桌面和个性化 > 沉浸光感 > 均衡档）。
新增亲密圈：牵挂家人，温情常在。您可以邀请家人和挚友共享彼此的健康动态、所在地天气；可以共享屏幕，远程协助家人解决设备使用难题；可以查看设备使用状态，守护家人健康使用设备；还可以共享日程，给家人细致入微的贴心守护；同时支持添加宠物档案，关联宠物相册，珍藏萌宠美好瞬间（设置 > 华为账号 > 亲密圈）。
图库
图库智慧修图功能：依托美学大脑分析，可根据图像内容提供专属修图建议，支持一句话修图、主动推荐、涂鸦生图和圈选生图（图片编辑页 > 点击右下角图库智慧修图入口，或唤起小艺导航条输入修图意图）。
3D 动态照片：静态 / 动态照片皆可生成 3D 动态照片，可添加多种空间运镜效果，解锁全新视角（图库内选择某照片进入大图 > 点击右上角 3D 动态照片图标）。
一键成片支持 AI 剪辑：可以智能理解素材内容，匹配运镜与音乐，一键生成质感大片（图库 > 多选照片或视频 > 创作 > 一键成片 > AI 灵动效果）。
视频编辑新增音乐增强功能：针对演唱、乐器独奏音乐录制场景，轻松打造高品质视频效果（图库 > 视频编辑 > 剪辑 > 音频美化 > 音乐增强）。
通话
文本通话支持第三方社交应用通话：接通后自动进入，对方声音将转为文字，您输入的文字转为声音让对方听到；在发音不清晰时，使用声音修复功能，让对方听得更清晰，轻松实现无障碍沟通（设置 > 关怀和无障碍 > 文本通话）。
信息
智能识别信息内容：挪车提醒、候补车票成功等信息可通过实况窗展示，提醒更及时。
畅连
畅连实时对讲支持查找好友功能：在实时对讲位置共享的过程中，当好友在附近时，点击好友头像上的查找标识，便可根据指引快速找到好友，户外碰头、商场找人不迷路。
系统扩展特性
对系统扩展特性进行同步更新，增强特性功能，提升用户体验。