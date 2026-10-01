华为 Mate 90 Pro Max 性能解禁：搭载麒麟 9050 Pro，部分游戏能效优于第五代骁龙 8 至尊版机型

IT之家 10 月 4 日消息，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 Mate 90 系列手机正式发布。其中，Mate 90 Pro Max / RS 非凡大师搭载的是首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro。

根据华为官方介绍，麒麟 9050 Pro 是麒麟性能新巅峰，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 还支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。

极客湾发布了一期针对华为 Mate 90 Pro Max 的性能分析报告，讲解了麒麟 9050 Pro 的逻辑折叠是如何实现，并公开了 Mate 90 Pro Max 的实际性能续航表现。

需要注意的是，此次华为 Mate 90 和 Mate 90 Pro 分别搭载的是麒麟 9030 和麒麟 9035 处理器。前者为 Mate 80 Pro 同款芯片，较搭载麒麟 9020 的 Mate 80 强 27%；后者其实相当于麒麟 9030 Pro（CPU、GPU 规格完全相同），仅峰值频率有所提升，较搭载麒麟 9030 的 Mate 80 Pro 强 20%。

另外，麒麟 9030、麒麟 9035 与麒麟 9050 Pro 采用相同的 CPU 核心架构设计，实际应用时可支持鸿蒙 HarmonyOS 系统的软硬协同优化。不过，虽然麒麟 9030 和麒麟 9035 也是采用韬定律的旗舰 τ 芯片，但并未用上逻辑折叠方案。

IT之家注：麒麟 9050 Pro 通过“叠叠乐”（双层逻辑电路）的方式处理，实现了相同平面“占地面积”容纳更多晶体管，同时还提升了频率。相较前代，其 CPU 从三丛集设计扩充到四丛集，超大核依然是 1 颗，大核从前代的 4 颗进一步细分成 2 颗性能大核和 4 颗能效大核，超低功耗的小核则缩减到 2 颗。

麒麟 9050 Pro 所有大核都支持超线程，因此可以看作是一颗 9 核心 16 线程的处理器。值得一提的是，这枚处理器在 CPU 多核、GPU 能效部分都胜过了谷歌今年基于台积电 N3P 工艺的新旗舰 —— Tensor G6（搭载机型为谷歌 Pixel 11 Pro XL）。

IT之家注意到，在游戏实测过程中，搭载麒麟 9050 Pro 处理器的华为 Mate 90 Pro Max 提升明显：

游戏《原神》：在 890P 分辨率下，Mate 90 Pro Max 整机功耗仅 4.2W 就可以实现满帧体验，相比前代 Pro Max（分辨率更低）提升明显， 其表现优于部分骁龙 8 Elite Gen5 机型 ，并接近 iPhone 17 Pro Max（A19 Pro）和部分骁龙 8 Elite Extreme Gen6 机型；

游戏《鸣潮》：在该游戏中，Mate 90 Pro Max 目前仅支持 648P 分辨率，对比前代 Pro Max 进步明显（帧率大幅提升的同时，功耗大幅下降），其表现优于部分天玑 9500 机型， 并接近 iPhone 17 Pro Max（A19 Pro）和部分骁龙 8 Elite 机型 ；

游戏《异环》：在该游戏中，Mate 90 Pro Max 对比前代 Pro Max 依旧进步明显，虽然功耗有所增加（相差约 0.4W），但平均帧率提升超 10 帧，其表现也几乎与天玑 9500、骁龙 8 Elite 机型持平。

需要注意的是，上述游戏能效表现需要华为 Mate 90 Pro Max 在运行鸿蒙原生游戏时才可以实现，如果是使用卓易通玩游戏，则需要进行转译，虽然能较为流畅地游玩，但能效表现不如原生游戏那样突出。

除能效外，华为此次还在新机上升级了各类图形技术，包括新 AI 超分算法（可借助 NPU 和 GPU 协同实现超分）、硬件光追能力增强（效果提升 + 更多游戏适配）、智能 HDR（游戏没有 HDR 也能自适应拓展动态范围，增强画质）等。

在续航表现上，华为 Mate 90 Pro Max 内置 6800mAh 电池，对比前代 Pro Max（6000mAh 电池）续航长了 1 小时 42 分钟，达到 9 小时 56 分钟。

关于华为 Mate 90 Pro Max 典藏版的日常体验情况，小伙伴们可移步至IT之家的首发体验视频了解更多信息。简单总结，新机在屏幕、性能、影像等方面都有着全面提升。

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