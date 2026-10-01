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华为 Mate 90 Pro Max 性能解禁：搭载麒麟 9050 Pro，部分游戏能效优于第五代骁龙 8 至尊版机型

2026/10/4 0:20:02 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 花雨龘魔王咩咩洋xxy171070来自火星的问候肖战割割地球没有氧气注意力惊人软媒新友2491956Autumn_Dream氺评座杨思睿Coode 的线索投递！

IT之家 10 月 4 日消息，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 Mate 90 系列手机正式发布。其中，Mate 90 Pro Max / RS 非凡大师搭载的是首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro。

根据华为官方介绍，麒麟 9050 Pro 是麒麟性能新巅峰，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 还支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。

极客湾发布了一期针对华为 Mate 90 Pro Max 的性能分析报告，讲解了麒麟 9050 Pro 的逻辑折叠是如何实现，并公开了 Mate 90 Pro Max 的实际性能续航表现。

需要注意的是，此次华为 Mate 90 和 Mate 90 Pro 分别搭载的是麒麟 9030 和麒麟 9035 处理器。前者为 Mate 80 Pro 同款芯片，较搭载麒麟 9020 的 Mate 80 强 27%；后者其实相当于麒麟 9030 Pro（CPU、GPU 规格完全相同），仅峰值频率有所提升，较搭载麒麟 9030 的 Mate 80 Pro 强 20%

另外，麒麟 9030、麒麟 9035 与麒麟 9050 Pro 采用相同的 CPU 核心架构设计，实际应用时可支持鸿蒙 HarmonyOS 系统的软硬协同优化。不过，虽然麒麟 9030 和麒麟 9035 也是采用韬定律的旗舰 τ 芯片，但并未用上逻辑折叠方案

IT之家注：麒麟 9050 Pro 通过“叠叠乐”（双层逻辑电路）的方式处理，实现了相同平面“占地面积”容纳更多晶体管，同时还提升了频率。相较前代，其 CPU 从三丛集设计扩充到四丛集，超大核依然是 1 颗，大核从前代的 4 颗进一步细分成 2 颗性能大核和 4 颗能效大核，超低功耗的小核则缩减到 2 颗。

麒麟 9050 Pro 所有大核都支持超线程，因此可以看作是一颗 9 核心 16 线程的处理器。值得一提的是，这枚处理器在 CPU 多核、GPU 能效部分都胜过了谷歌今年基于台积电 N3P 工艺的新旗舰 —— Tensor G6（搭载机型为谷歌 Pixel 11 Pro XL）。

IT之家注意到，在游戏实测过程中，搭载麒麟 9050 Pro 处理器的华为 Mate 90 Pro Max 提升明显：

  • 游戏《原神》：在 890P 分辨率下，Mate 90 Pro Max 整机功耗仅 4.2W 就可以实现满帧体验，相比前代 Pro Max（分辨率更低）提升明显，其表现优于部分骁龙 8 Elite Gen5 机型，并接近 iPhone 17 Pro Max（A19 Pro）和部分骁龙 8 Elite Extreme Gen6 机型；

  • 游戏《鸣潮》：在该游戏中，Mate 90 Pro Max 目前仅支持 648P 分辨率，对比前代 Pro Max 进步明显（帧率大幅提升的同时，功耗大幅下降），其表现优于部分天玑 9500 机型，并接近 iPhone 17 Pro Max（A19 Pro）和部分骁龙 8 Elite 机型

  • 游戏《异环》：在该游戏中，Mate 90 Pro Max 对比前代 Pro Max 依旧进步明显，虽然功耗有所增加（相差约 0.4W），但平均帧率提升超 10 帧，其表现也几乎与天玑 9500、骁龙 8 Elite 机型持平

需要注意的是，上述游戏能效表现需要华为 Mate 90 Pro Max 在运行鸿蒙原生游戏时才可以实现，如果是使用卓易通玩游戏，则需要进行转译，虽然能较为流畅地游玩，但能效表现不如原生游戏那样突出。

除能效外，华为此次还在新机上升级了各类图形技术，包括新 AI 超分算法（可借助 NPU 和 GPU 协同实现超分）、硬件光追能力增强（效果提升 + 更多游戏适配）、智能 HDR（游戏没有 HDR 也能自适应拓展动态范围，增强画质）等。

在续航表现上，华为 Mate 90 Pro Max 内置 6800mAh 电池，对比前代 Pro Max（6000mAh 电池）续航长了 1 小时 42 分钟，达到 9 小时 56 分钟。

关于华为 Mate 90 Pro Max 典藏版的日常体验情况，小伙伴们可移步至IT之家的首发体验视频了解更多信息。简单总结，新机在屏幕、性能、影像等方面都有着全面提升。

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