英伟达 AI 芯片走私案嫌疑人被捕，涉案金额超 3 亿美元

IT之家 10 月 5 日消息，美国上周逮捕了一名嫌疑人，此人被控走私含有受出口管制的英伟达芯片的高端计算机服务器进入中国。

美国司法部于当地时间上周四发布新闻稿，指控 38 岁的格雷格 · 刘（Greg Lui）使用虚假文件掩盖一批货值超过 3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.16 亿元人民币）的服务器货物；据称他明知这批货物最终将运往中国。

美国联邦调查局的起诉书中称，格雷格 · 刘是大地智造计算机公司（Earthmade Computer）的首席执行官，他涉嫌与马来西亚、新加坡等南亚国家的货运代理企业合谋，将服务器芯片非法转运进入中国，其中就包括英伟达 A100 图形处理器与 H100 图形处理器，还包括消费级旗舰的 GeForce RTX 4090 和 GeForce RTX 5090。英伟达 A100 图形处理器与 H100 图形处理器并非英伟达最先进的产品，但它们可以处理海量数据、训练大语言模型。美国方面担心，如果中国能够获得足够数量的这类芯片，快速发展自身人工智能技术或者增强军事实力，就有可能带来国家安全风险。

美国司法部称，邮件以及银行记录揭露了这起走私活动，该走私行动从 2023 年 10 月一直持续到 2026 年 8 月。

一项关键证据来自一封写于 2024 年的邮件，邮件内容谈及一笔 70 台服务器的订单，这些服务器搭载受出口限制的图形处理器，却被伪造文件谎称目的地是马来西亚。美国司法部表示：“格雷格 · 刘向一家美国生产商下达采购订单，订购其中 27 台服务器，订单金额约 761.4 万美元（现汇率约合 5,116.7 万元人民币）。”事后，一名同案人员向马来西亚政府官员说明，这 27 台服务器全部被发往了中国。

美国联邦调查局还称，另一批 92 台受到出口管制的服务器，运输路线先是经过新加坡抵达马来西亚，之后转运至中国香港；芯片最终交付给位于杭州的一家中国企业。《华尔街日报》去年曾将这家企业称作中国的人工智能枢纽。

还有一份遭到标记的 2024 年货运记录显示，格雷格 · 刘为蒙蔽美国官员可以说是费尽心思。

在发运 100 台原本申报运往马来西亚的服务器时（每一台服务器都搭载英伟达 H100 图形处理器，这批货物总价值超过 2,200 万美元（现汇率约合 1.48 亿元人民币）），格雷格 · 刘提交了由一名虚假买家出具的伪造单据，单据上登记该买家首席执行官为杰基 · 刘（Jackie Lui）。美国联邦调查局称，早在三年之前，格雷格 · 刘就“买下了一名个人的身份资料，大陪审团已经掌握该个人的身份信息；他借用该身份开展商业交易，以此推进规避出口管制的走私计划。”

据称，在 2024 年，格雷格 · 刘的公司通过这套走私交易获利超过 1.76 亿美元（现汇率约合 11.83 亿元人民币）。格雷格 · 刘在美国银行以及摩根大通的账户付款记录，进一步证实了他运营这项走私业务的相关情况。

美国司法部表示现有证据可以支撑全部指控，希望没收该走私活动产生的所有非法所得。格雷格 · 刘现已被捕，面临三项指控：合谋违反《出口管制改革法案》以及出口管理相关条例，同时触犯联邦层面的走私以及洗钱法律。如果合谋罪或者洗钱罪的罪名成立，他最高将面临二十年监禁；走私这项罪名的最高刑罚则为十年监禁。

美国加州中区联邦地区法院文件显示，本案案号为 2:26-cr-00618-ODW，联邦大陪审团于 9 月 29 日正式提交起诉书。