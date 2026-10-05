消息称索尼计划对外授权沉寂的 PlayStation 经典 IP，交由第三方工作室开发

IT之家 10 月 5 日消息，据传 PlayStation 目前正在寻找机会重启旗下一批经典 IP。不过由于索尼旗下绝大多数内部工作室都已经忙于正在开发的新作项目，因此索尼打算采取对外授权开发这条路径。

实际上坊间消息称，索尼现在已经开始接收外部团队提交的游戏策划提案。

多年以来，玩家一直希望能够看到诸多标志性 IP 重获新生，不少系列已经长期处于搁置停滞的状态。

据最新消息，索尼如今更加愿意把已经休眠的 PlayStation IP 授权给外部工作室进行开发。

IT之家注意到，该消息最早出自 Reddit，爆料者此前曾经提前泄露过《战神：斯巴达之子》的相关信息。据称现阶段的讨论主要围绕《杀戮地带》（Killzone）、《狡狐大冒险》（Sly Cooper）以及《捉猴啦》（Ape Escape）这几款作品展开。

传闻表示，PlayStation 有意出资扶持这些项目，同时交由第三方开发团队负责实际制作。甚至有消息称《杀戮地带》这类作品会由原班团队负责监督开发工作。

至于其他有可能重启的候选 IP，《抵抗》（Resistance）、《恶名昭彰》（Infamous）等系列，都有可能借着这一新的计划重新回归。

当然，上述这些项目如果落地，大概率仍需要数年时间才能够正式面世。但对于 PlayStation 的玩家而言，这无疑算是一则好消息，毕竟玩家群体一直有着强烈的呼声，希望看到更多老经典作品回归。