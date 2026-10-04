Meta 开启 2026 年度 VR Start 开发者竞赛：奖金池百万美元、鼓励为 VR Glasses 全新头显打造手部追踪应用

IT之家 10 月 4 日消息，Meta 在 2026 年度开发者大会上宣布了 2026 年度 VR Start 开发者竞赛，本次比赛将提供总额 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 672 万元人民币）的奖金池，鼓励开发者为 Meta VR Glasses 打造兼容内容。

IT之家获悉，本次 VR Start 开发者竞赛从即日起持续至 2026 年 11 月 18 日，符合要求的作品将获得 2 万美元至 10 万美元（现汇率约合 13.4 万元至 67.2 万元人民币）不等的奖金。获奖名单预计将在 2026 年 12 月 11 日前后公布，总奖金池达到 100 万美元（现汇率约合 672 万元人民币）。

本次竞赛主要面向娱乐、游戏和生产力等多个领域，既欢迎开发者提交全新项目，也接受已经在开发中的现有项目。对于游戏作品，Meta 尤其希望看到适合坐姿体验、无需传统手柄操作的作品，包括解谜、策略、休闲、社交和叙事类游戏。

Meta 表示，参赛游戏必须能够从头到尾完全通过手部操作使用，同时支持 Touch 控制器并非强制要求。也就是说，开发者应优先考虑 Meta VR Glasses 内置的手部和眼动追踪能力，为用户提供无需控制器的完整交互体验。

Meta 还强调，对于没有营销预算的小型开发团队而言，参加这类竞赛可以获得额外曝光量，帮助作品吸引更多用户访问商店页面，同时也能在未来寻求项目合作或招募团队成员时，将参赛成果作为具体的项目案例。

此次竞赛推出的时间点也与 Meta VR Glasses 即将上市有关，Meta VR Glasses 本身依靠内置的手部和眼动追踪功能进行交互，尽管其支持 Quest Touch Plus 控制器，但玩家需要额外购买。

由于 Meta VR Glasses 与 Quest 采用相同的操作系统，开发者除了实际使用相关设备外，还可以直接利用 Quest 3 进行项目原型开发。此外，Meta 还提供 Meta XR Simulator、Meta Spatial Simulator 以及 Immersive Web Emulator 等工具，分别支持 Unity、Unreal Engine 及其他开发环境，帮助开发者使用不同引擎开发各类游戏应用。