我国应用下一代通信关键技术空心光纤，AI 算力时代给光信号造出“磁悬浮”高速轨道

IT之家 10 月 6 日消息，@央视新闻 昨日（10 月 5 日）发布微博，我国下一代通信关键技术“空心光纤”已率先在宁夏中卫的智算中心间投入商用，传输时延与损耗直降 30% 以上，在 AI 算力时代给光信号造出一条“磁悬浮”高速轨道。

该光纤直径不足 0.4 毫米，内部嵌入 20 根微型玻璃圆柱，可为光信号提供低损耗、高速传输通道，有望实现超低时延、超大带宽，提升跨区域算力网络传输效率，为下一代通信技术应用提供支撑。

通信工程师本月在宁夏中卫相距 30 公里的数据中心之间，首次大规模部署空心光纤，解决了因距离京津冀等算力需求地上千公里而产生的超高时延难题。

IT之家援引博文介绍，空心光纤将传统光纤的玻璃纤芯掏空，管壁内嵌多层微结构，让光信号在接近真空的空气通道中传输，速度飙升至光速的 99.7%，远超传统光纤约 69.5% 的物理极限。

相较传统实心光纤，空心光纤实现了超低时延、超低损耗和超大带宽的统一，这也为远距离无损传输扫清了最大障碍。

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