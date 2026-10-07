Pimax 发布 Crystal Pro VR 头显：单眼 2880×2880，可选 2×2 MIMO 毫米波套件

IT之家 10 月 7 日消息，Pimax（小派）当地时间昨日发布了新一代头显 Crystal Pro。这一型号既可作为 VR 一体机使用，也支持 PC VR 显示终端模式。

Crystal Pro 内置高通骁龙 XR2 Gen1 处理器，显示方面采用非球面玻璃透镜搭配单眼 576 分区 QD Mini LED 面板，单眼分辨率 2880×2880，支持 72 / 90 / 120 Hz 三档刷新率，水平视场角 (FOV) 达到 110°，由 16000mAh 电池包供电。

这款头显标配常规 Wi-Fi 串流支持，可选 DisplayPort 1.4a 有线连接与第三代 60GHz 毫米波 AirLink 连接套件，后者在 VR 领域率先支持 2×2 MIMO，理论总吞吐量 6Gbps，额外延迟 ＜2ms。

在追踪技术方面，Crystal Pro 结合了眼动追踪、由内而外的 SLAM 2.0 追踪以及可更换的面板，可选配 Lighthouse 激光定位面板、支持全彩透视与深度感知 MR 混合现实面板。

IT之家了解到，Crystal Pro 的售价为 1,399 美元（现汇率约合 9,390 元人民币），搭配 AirLink 套件的套装售价为 1,899 美元（现汇率约合 12,746 元人民币）；AirLink 套件的单独售价为 599 美元（现汇率约合 4,020 元人民币）。

Pimax 同期还发布了无环 VR 控制器和 PC VR 专用 Spation 台式机。前者采用基于摄像头的手部跟踪以及红外和运动传感器跟踪，延迟＜ 15ms；后者支持 Windows 和 SteamOS 系统。