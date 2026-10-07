荣耀 Magic9 全系列支持红外功能，Pro Max 搭载独有「360° 红外遥控增强」技术

IT之家 10 月 7 日消息，荣耀研发工程师 @荣耀曹工 昨日发文，解答了关于 Magic9 系列手机（手机顶部没有红外发射的开孔）是否支持红外遥控这一问题。他表示：

② 荣耀 Magic9 和荣耀 Magic9 超能版把红外遥控放在相机模组， 不需要像以前手机那样把顶部对着电视、空调设备 ，正常竖着拿手机就行，更方便也更省事。

据IT之家此前报道，荣耀 Magic9 系列于 9 月 28 日正式发布，包含荣耀 Magic9 Pro Max、荣耀 Magic9、荣耀 Magic9 超能版，售价 4499 元起。荣耀全球首席营销官关海涛于 10 月 1 日宣布，受版本缺货等因素，M9（Magic9）系列发布后第 3 天激活较上代增长 70% 多。

延伸阅读

荣耀 Magic9 系列于 2026 年 9 月 28 日发布，共推出三款机型，起售价为 4499 元。其中 Magic9 超能版起售价 4499 元，Magic9 起售价 4999 元，Magic9 Pro Max 起售价 6499 元。

手机红外遥控的原理，是通过机身内置的红外发射器向家电的红外接收面板发送信号。受手机功耗限制，红外发射功率通常小于原装遥控器，一般建议在 7 米以内、角度偏差 0 到 45 度、中间无遮挡的条件下使用，强光直射也可能干扰红外信号的识别。这也是此前多数手机将红外发射孔开在机身顶部、使用时需将顶部对准电器的原因；荣耀 Magic9 和 Magic9 超能版将红外模块移入相机模组后，正常竖握手机即可完成遥控。

红外遥控并非荣耀首次采用，目前荣耀 Magic 系列、数字系列、X 系列、GT 系列以及 Play 系列等众多在售机型均已支持红外遥控，覆盖从中端到旗舰的多个价位段；小米等品牌也已将红外发射器隐藏在相机 Deco 区域。

此外，荣耀 CEO 李健此前在与媒体交流中透露，Magic9 系列正式开售仅半小时，国内所有电商全平台的销量就已同比上代旗舰系列增长 194%。