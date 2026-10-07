余承东称华为自 2019 年以来为生存克服了许多困难，基本摆脱美国技术依赖

IT之家 10 月 7 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东在 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上透露，为了生存，华为自 2019 年以来克服了许多困难 —— 依靠自主技术和能力，与国内供应链合作制造先进芯片、设计自己的操作系统、自主开发基础工具和软件，逐步建立起国内供应链。

他表示，2023 年，华为才重新开始在国内制造智能手机所使用的芯片。

余承东坦言，依靠这些芯片、鸿蒙操作系统，以及中国国内的供应链、材料和工艺制程，华为基本摆脱了对美国技术的依赖。从芯片到操作系统，再到基础技术，华为主动应对挑战，努力通过持续创新提升产品竞争力。

他称，正在考虑未来逐步将鸿蒙推向全球市场。不过，这目前还只是初步计划，会循序渐进，一步一步推进。

参考IT之家此前报道，在今年 3 月的华为春季全场景新品发布会上，华为畅享 90 系列手机正式发布。而随着畅享系列的回归，华为终端 BG 首席执行官何刚也正式宣布，华为手机实现全面回归。

何刚表示，自 2023 年 8 月 29 日 Mate 60 系列手机开启先锋计划以来，华为率先实现了中高端机的回归。如今，华为把搭载了麒麟芯片和全新鸿蒙操作系统的畅享 90 系列带给用户，让更多消费者能够享受、畅享华为回归带来的体验，所以华为手机终于实现了全面的回归。

今年 8 月，在鸿蒙生态大会 2026 上，华为公司副董事长、轮值董事长徐直军出席大会并发表题为“鸿蒙生态建设是一场没有终点的马拉松”的致辞。他提到，从 2025 年开始，华为逐步把 1+8 全线设备的操作系统全部切换至基于 OpenHarmony 开发的 HarmonyOS。

徐直军表示，这个成绩是在华为新品全面搭载国产芯片和鸿蒙系统的背景下取得的，也就是说，华为用国产芯片、鸿蒙生态实现了国内市场出货份额的第一，成功实现了“在飞行过程中更换发动机”，而且飞行高度和速度都没有下降，为生态建设这一“世界级挑战”交出了一份中国答卷，把不可能变为了可能。

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