比亚迪日本累计交付超 1 万台，副总裁刘学亮亲自交车

IT之家 10 月 8 日消息，比亚迪日本公司于 10 月 4 日在神奈川县平塚市的 BYD 湘南店举行交付仪式，宣布其在日本市场累计交付量突破 1 万台。

比亚迪副总裁刘学亮与比亚迪日本公司社长东福寺厚树出席活动，亲自向车主致谢。据公开报道，比亚迪日本第 1 万台交付车型为海狮 06（SEALION 6）。

比亚迪于 2023 年 1 月正式进入日本乘用车市场，至达成 1 万台累计交付历时约三年九个月。刘学亮在仪式现场表示，达成首个一万台历时近四年，团队有信心更快实现下一个一万台的目标。

亚迪 2025 年全年在日注册量为 3742 台，同比增长 68%，实现连续三年增长。进入 2026 年后增速进一步加快，上半年注册量达 2334 台，同比增长 42.7%；8 月单月订单量达到 1260 台，创历史新高，其中 7 月底上市的轻型纯电车型 Racco（海獭）贡献了约八成订单。

Racco 是比亚迪严格参照日本 K-car 法规正向开发的专属车型，截至 8 月底累计订单约 1500 台。刘学亮在破万仪式上透露，Racco 上市已满两个月，订单量即将突破 2000 台。

另外，比亚迪同时宣布 Racco 将走出日本本土市场，率先登陆中国澳门与斯里兰卡，后续出海将以右舵地区为核心逐步扩展。

渠道建设方面，比亚迪自 2023 年 1 月首家门店开业以来，已在日本建立约 71 至 78 个销售据点（含开业准备中），覆盖八大行政区域。据日本经济新闻报道，比亚迪计划在年内将网点增至 100 家，覆盖所有都道府县，并已与拥有全国销售网络的 Yanase 签订基本协议以加速扩张。