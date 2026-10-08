比亚迪公布第三代唐内饰：设计灵感来自“宇宙飞船控制台”

IT之家 10 月 8 日消息，今天（8 日）午间，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在微博公布了第三代唐车型的内饰。

据其介绍，新车内饰设计灵感源自科幻片里的宇宙飞船控制台，极具未来感。作为一款 8 系大五座科技旗舰 SUV，它的空间也很百变，适配不同人群的出行需求。

新车的内饰提供两套配色：沙丘米、琥珀棕，分别拥有“温润松弛”和“醇厚沉稳”的质感。

新车是王朝 8 系旗舰之作，搭载行业集成度最高的一体贯穿式大灯，超 1000mm 同级最长二排腿部空间，二排座椅仰角 130°，比飞机商务舱多 10°。该车全球首发星际双屏，包括 35.4 英寸一体远端星环屏 +30 英寸全景巨幕屏，取代了传统仪表 +HUD。

第三代唐定位大五座科技旗舰 SUV，搭载第二代刀片电池与闪充技术，全系标配“天神之眼 B”智能驾驶辅助系统。新车长宽高分别为 5045mm、1980mm、1760mm，轴距为 2950mm。

此外，该车还搭载云辇-A 双腔空气悬架 + 智能四驱、闪充 + 同级最长续航，达到 850km。常温 5 分钟充至 70%、9 分钟充至 97%，极寒环境也就多 3 分钟。

据IT之家了解，第三代唐将于四季度上市。