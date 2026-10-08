国家能源局：国庆假期高速公路充电量达 1.63 亿千瓦时，日均同比增长 51.42%

IT之家 10 月 8 日消息，国家能源局今日发布的数据显示，今年国庆假期全国高速公路新能源汽车充电需求大幅增长。通过对纳入国家充电设施监测服务平台的 6.27 万个高速公路充电设施（枪）进行统计分析，自 10 月 1 日 0 时至 10 月 7 日 24 时，我国高速公路新能源汽车充电次数共计 671.10 万次，充电量达到 1.63 亿千瓦时，日均充电量 2325.66 万千瓦时，日均充电量同比增长 51.42%。

假期首日即创下历史纪录。据国家能源局公告，“十一”国庆假期首日，全国高速公路充电量达到 2804.69 万千瓦时，较去年“十一”国庆假期首日增长 60.40%，创历史节假日单日新高。

假期前三天，充电次数共计 296.86 万次，日均 98.95 万次，较去年国庆假期同期增长 48.41%；充电量达到 7161.93 万千瓦时，日均 2387.31 万千瓦时，较去年国庆假期同期增长 49.39%。

国家能源局表示，假期充电需求进一步集中释放，高速公路服务区充电设施运行总体平稳，为新能源汽车长途出行提供了补能支撑。

与 2025 年国庆假期相比，今年充电量增长明显。据国家能源局此前公布的数据，2025 年国庆中秋假期（10 月 1 日零时至 10 月 8 日 24 时）高速公路新能源汽车充电量为 1.23 亿千瓦时，日均充电量 1535.91 万千瓦时。今年假期日均充电量较去年增长约 51%，充电基础设施规模也从去年的 4.84 万个监测设施（枪）扩大至 6.27 万个。

这一增长与充电设施建设和新能源汽车保有量的持续扩大同步。IT之家查询公开报道获悉，截至 2026 年 6 月底，全国高速公路服务区累计建成充电基础设施（枪）8.54 万个，除部分高寒、高海拔地区外基本实现全覆盖。

交通运输部公路局局长周荣峰此前在国新办新闻发布会上介绍，2026 年计划在全国高速公路服务区建设 1 万个以上充电枪，其中大功率充电枪不少于 25%。

另据公安部交管局数据，截至 2026 年 6 月底，全国新能源汽车保有量达 4897 万辆，占汽车总量的 13.19%，上半年新注册登记新能源汽车 519.5 万辆，占汽车新注册登记量的 49.42%。

国家能源局表示，下一步将会同有关方面持续推进高速公路服务区充电设施建设，为人民群众节假日绿色、便捷、安心出行提供充电服务保障。