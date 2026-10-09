国庆假期超充加快落地，全国高速服务区新增大功率充电设施超 1.1 万个

IT之家 10 月 9 日消息，据央视新闻今天（9 日）早间报道，今年国庆假期，大功率超充设施加快落地，分钟级补能正在改变新能源汽车车主的出行体验。如今，全国高速服务区新增大功率充电设施超 1.1 万个，相当于此前累计数量的总和。

报道提到，在刚通航的平陆运河，江侧“第一承运港”南宁港，新投运的超级充电站成为新能源汽车快速补能的重要站点。其中，南宁港六景作业区充电站有 10 台 360 千瓦超充桩，平陆运河沿线还有 3 个超充站点，可以保障新能源汽车出行顺畅。

在国内最繁忙的高速公路服务区之一，无锡梅村服务区假期单日过境车辆超过 10 万辆次，为应对激增的充电需求，电力部门在往北京、上海方向配备大功率移动储能充电车，全力满足高峰时期的充电需求。

在江苏常州金坛高铁站及周边景区，电力部门将充电桩进行扩容升级，设备整体充电效率提升五成。

在浙江台州市高速公路服务区，当地电力部门共投用包括超级充电桩在内的充电车位近 600 个，累计服务充电车辆近 10 万辆次。

湖南、河南等地高速服务区投运全液冷超充站，单枪最大功率可达 600 千瓦，补能速度最快可达“1 秒 1 公里”。

IT之家查询公开报道获悉，截至 2026 年 6 月底，全国高速公路服务区累计建成充电基础设施（枪）8.54 万个，除部分高寒、高海拔地区外基本实现全覆盖。

交通运输部公路局局长周荣峰此前在国新办新闻发布会上介绍，2026 年计划在全国高速公路服务区建设 1 万个以上充电枪，其中大功率充电枪不少于 25%。

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