Steam 新一周游戏销量榜公布：《AION 2》登顶全球榜首，多作降价上榜

IT之家 10 月 9 日消息，Steam 平台现已公布了最新一周游戏销量排行榜（2026 年 9 月 29 日 - 2026 年 10 月 6 日，无免费游戏），《AION 2》首次登顶全球收费游戏销量榜首，《The Outlast Trials》凭借大幅降价登顶国区榜单，多款促销游戏集体上榜。
全球榜单：
AION 2
《空战奇兵 8 希孚之翼 (ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE)》
EA SPORTS FC™ 27
《WARDOGS 战狗》
《Gears of War: E-Day》
Transport Fever 3
《赛博朋克 2077》
Minecraft Dungeons II
The Outlast Trials
《战锤 40K：星际战士 2》
国区榜单：
The Outlast Trials
《赛博朋克 2077》
EA SPORTS FC™ 27
《渔力全开》
《极限竞速：地平线 5》
Stardew Valley
《极限竞速：地平线 6》
《GTA 5 增强版》
《Red Dead Redemption 2》
《Ori and the Will of the Wisps》