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Steam 新一周游戏销量榜公布：《AION 2》登顶全球榜首，多作降价上榜

2026/10/9 16:13:51 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 9 日消息，Steam 平台现已公布了最新一周游戏销量排行榜（2026 年 9 月 29 日 - 2026 年 10 月 6 日，无免费游戏），《AION 2》首次登顶全球收费游戏销量榜首，《The Outlast Trials》凭借大幅降价登顶国区榜单，多款促销游戏集体上榜。

全球榜单：

  • AION 2

  • 《空战奇兵 8 希孚之翼 (ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE)》

  • EA SPORTS FC™ 27

  • 《WARDOGS 战狗》

  • 《Gears of War: E-Day》

  • Transport Fever 3

  • 《赛博朋克 2077》

  • Minecraft Dungeons II

  • The Outlast Trials

  • 《战锤 40K：星际战士 2》

全球周销量排行榜

国区榜单：

  • The Outlast Trials

  • 《赛博朋克 2077》

  • EA SPORTS FC™ 27

  • 《渔力全开》

  • 《极限竞速：地平线 5》

  • Stardew Valley

  • 《极限竞速：地平线 6》

  • 《GTA 5 增强版》

  • 《Red Dead Redemption 2》

  • 《Ori and the Will of the Wisps》

中国周销量排行榜

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关键词：SteamThe Outlast Trials《AION 2》AION 2

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