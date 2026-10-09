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策略游戏《双点博物馆：失落游乐园》DLC 登陆 Steam，国区首发价 39.60 元

2026/10/9 16:15:20 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 9 日消息，由 Two Point Studios 开发、SEGA 发行的《双点博物馆》全新 DLC《双点博物馆：失落游乐园》现已正式登陆 Steam 平台，国区首发特惠价 ¥39.60（原价 ¥44，优惠 10%，活动截止至 10 月 15 日）。该 DLC 需要拥有本体《双点博物馆》才能游玩，完整支持简体中文界面、完全音频与字幕。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4511680/）。

心动不如行动！我们正在招募游乐专家，前往废弃的变速游乐场进行探险行动，发掘全新的设计图和性能模块，扩建一间全新的博物馆。当博物馆遇上游乐园，让新博物馆“废氪迪乐园”完美融合双方特点！也可以称它为“博物乐园”。

这座全新的游乐博物馆不仅拥有双点县历史上最经典的游乐设施，馆内专家们还可以通过设计图打造沉浸式游乐设施，与现有的博物馆主题相辅相成，为访客们重现历史。玩家需要精心搭建云霄飞车，自由调整高度、倾斜角度和坡度，同时确保轨道不会撞上馆内脆弱文物，还可以让助理装扮成吉祥物为游客带来沉浸式体验。

《双点博物馆：失落游乐园》包含以下内容：

  • 可供探索的全新 5 星剧情模式

  • 通过工具打造 5 种独特主题的专属迷你飞车

  • 全新探险地图

  • 1 间全新博物馆“废氪迪乐园”

  • 全新专家类型：游乐专家

  • 超过 17 种游乐展示品，包括古董游乐设施及互动式展示品

  • 全新纪念品商店物品

  • 全新主题物品及装饰

  • 全新功能性物品，包括直升机停机坪、售票处、长椅、垃圾桶以及更多物品

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 version 21H1 (build 19043) 或更新版本。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 version 21H1 (build 19043) 或更新版本。

游戏图赏：

游戏截图

游戏截图

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游戏截图

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游戏截图

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关键词：双点博物馆：失落游乐园双点博物馆Steam

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