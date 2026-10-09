吉利银河 TT 轿车上市 30 天交付超过 1 万台，限时先享价 12.99 万元起

IT之家 10 月 9 日消息，吉利银河今日宣布，吉利银河 TT C 级 AI 纯电运动轿车上市 30 天（9 月 10 日-10 月 9 日）交付超过 10,000 台。

该车于 9 月 10 日晚间正式上市，共推出五大版型，上市限时先享价为 12.99 万元-18.59 万元。

640 后驱尊享版：12.99 万元

640 后驱尊贵版：13.99 万元

640 后驱旗舰版：14.99 万元

725 后驱旗舰版：15.99 万元

Ultra：18.59 万元

IT之家注意到，吉利银河 TT 整车尺寸为 4999/1919/1479mm，轴距达 2920mm。新车依托吉利原生纯电专属架构，搭配宁德时代超薄电池与 CTB 一体化技术，令整车纵向乘坐空间相较上一代技术方案提升超 30mm，二排坐姿高度达 952mm，后排头部有效空间 285mm。

银河 TT 采用 800V 高压平台 +6C 超快充，单电机纯电系统电机最大功率 245kW，峰值扭矩 320N·m，CLTC 纯电续航里程 640km、725km，0-100km/h 加速时间为 7.2 秒或 6.5 秒。

银河 TT Ultra 搭载双电机四驱系统，前电机 180kW、后电机 245kW，配备 75.2kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 续航里程 650km，0-100km/h 加速时间为 3.8 秒。