微软紧急通知：谷歌 Chromium 下月移除 XSLT 支持，恐影响远程桌面 Web 访问

IT之家 10 月 10 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称微软已紧急通知各组织机构，基于 Chromium 的浏览器在 11 月更新后，可能会导致 Windows Server 中的远程桌面 Web 访问（RD Web Access）出现故障。

谷歌已公布公告，Chromium 浏览器计划于 2026 年 11 月中旬停止客户端 XSLT 支持。IT之家注：XSLT 全称为 Extensible Stylesheet Language Transformations，直译为可扩展样式表语言转换，是一种将 XML 文档转换为其他格式或结构的规则语言。

网页可借助浏览器端 XSLT 处理 XML 数据并生成可显示内容，而微软远程桌面服务浏览器门户 RD Web Access 依赖该技术转换页面，因此相关浏览器支持停用后，可能导致用户无法正常访问该页面。

对于停用 XSLT，谷歌方面表示主要有两方面原因，其一是使用率低，客户端 XSLT 使用量约占全部网页流量的 0.02%；其次是安全风险，Chromium 使用的 libxslt 属于复杂、老旧的 C/C++ 代码库。此类代码可能存在缓冲区溢出等内存安全漏洞。

在变通解决方案上，微软发布 KB5130993 更新，管理员可通过策略或注册表，将 Microsoft Edge 或 Chrome 的 XSLTEnabled 值设为 1，暂时恢复客户端 XSLT 处理。

微软还列出 HTML5 Web 客户端方案。用户登录客户端后，可直接在浏览器启动远程桌面会话，也可下载 RDP 文件。另一种方案是在 Microsoft Edge 中启用 IE 模式，并将 RD Web 地址加入相关页面列表。首次打开门户时，Edge 可能请求允许 ActiveX 功能，以支持使用已登录用户凭据进行单点登录。