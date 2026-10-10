阿里 Qoder 上线 Fast 模式：首次响应只要 3 秒，更省 Credits

IT之家 10 月 10 日消息，阿里 Qoder 今日宣布上线 Fast 模式，首发上线 Qoder 桌面端（更新到最新版 0.4.4 以上版本），个人版和企业版用户都可以使用，CN 版和国际版同步支持。

官方表示，Qoder 产品家族的其他产品也会在近期陆续上线 Fast 模式，敬请期待。

CN 版新增 Fast 档位，日常需要快速交付的任务，现在多了一个更快、更省的选择。



快速 Fast 定位 快速高效 首次响应时间 3s 输出质量 高 Credits 消耗 0.8x

国际版原有的 Performance 模式升级为 Fast 模式。输出质量保持不变，响应更快，消耗也更低。



性能 Performance（升级前） 快速 Fast（升级后） 定位 极致性能 快速高效 首次响应时间 8s 3s 输出质量 高 高（与 Performance 相同） Credits 消耗 1.1x 0.8x

和升级前相比，Fast 的首次响应时间从 8 秒缩短到 3 秒，Credits 消耗从 1.1x 降到 0.8x，约少 27%。原来用 Performance 的用户不需要做任何操作，就能直接享受升级。

Fast 的首次响应时间不到 Auto 模式的 1/3，不到国际版 Performance 模式的 1/2，约为国际版 Ultimate 模式的 1/4。

模型档位 首次响应时间 Qoder · Fast 3s Qoder · Performance（国际版） 7.9s Qoder · Auto 9.8s Qoder · Ultimate（国际版） 13s

官方表示，为了更客观地看 Fast 在行业里的表现，挑了 10 个开发者最常见的任务做实测，把 Qoder Fast 和国内、海外同类产品的 Fast 模式放在同一任务下比较完成耗时。结果显示，Qoder 完成回答的用时只有国内同类产品的 1/3、海外同类产品的 1/4。

IT之家附日常任务案例如下：

▲ 生成前往青岛旅游的攻略（总用时 1 秒）

▲ 根据今天的工作日报出明天的规划（总用时 4 秒）