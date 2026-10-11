宝马 BMW M 新世代概念车中国首秀，迈向纯电高性能时代

IT之家 10 月 11 日消息，今日，宝马 BMW M 新世代概念车在“2026 BMW M 热血嘉年华”迎来中国首秀。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官柯睿辰表示：“随着宝马迈入新世代，BMW M 也正在开启属于自己的新篇章。数十年来，BMW M 不断突破创新边界，持续定义极致驾驶体验，并以卓越性能、鲜明个性和独特情感价值，吸引并激励着一代又一代驾驶爱好者。BMW M 新世代概念车的中国首秀，不仅是 BMW M 品牌历程中的又一重要里程碑，更展现了未来科技如何将驾驶乐趣提升至全新高度。”

BMW M 新世代概念车搭载专为未来纯电高性能车型开发的 BMW M eDrive 高性能电驱系统。四台电机分别驱动四个车轮，配合 BMW M 动态性能控制系统与 M 专属 Heart of Joy，实现对四个车轮驱动与制动的独立、精准调控。基于 800 伏高压平台，针对高性能需求优化的第六代圆柱电芯与高压电池结构，则兼顾持续性能输出、充电效率与整车刚性。

IT之家注意到，宝马于 10 月 5 日发布了即将问世的纯电 M3 最新官图，这批图片的曝光度为迄今最高，即便车身覆盖伪装，也可以清晰窥见新车的设计走向。纯电 M3 预计将于 2027 年正式发布，同年在慕尼黑工厂投产。宝马尚未公布正式交付时间，但首批车辆有可能在 2027 年底前交到用户手中。