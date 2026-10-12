Steam 喜加一：休闲游戏《飞越！100KM！山脉！》转付费前免费领

IT之家 10 月 12 日消息，Steam 休闲游戏《飞越！100KM！山脉！（Fly Over！100KM！Mountains！）》宣布将于 11 月 16 日起转为付费游戏，玩家可以在此之前将游戏免费添加至 Steam 库，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3943750/100KM/）。

本作玩法十分简单，玩家需要操控一架小飞机躲避沿途的重重障碍，挑战完成 100 公里的长距离飞行。游戏操作也相当简单，飞机会自动朝画面深处持续前进，玩家只需通过键盘 WASD 键或控制器摇杆，躲避前方的障碍物。

飞机的飞行高度不会自动下降，因此玩家可以专注于躲避障碍物。如果不慎发生碰撞，飞机就会损失一格生命值，生命值全部耗尽后游戏便会结束。玩家可以通过拾取飞行途中出现的爱心道具恢复生命值。

与此同时，玩家身后还有不断逼近的龙卷风。一旦被龙卷风追上并卷入其中，同样会损失生命值。因此，玩家需要适时按下空格键或控制器的 B 键加速。不过，加速会持续消耗燃料，需要拾取空中的能量球进行补充。

游戏图赏：

「喜加一」最新动态

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。