腾讯旗下搜狗问问宣布 11 月 7 日停运，用户可提前备份数据

IT之家 10 月 12 日消息，腾讯旗下搜狗问问发布停止服务公告。由于公司业务调整，搜狗问问将于 2026 年 11 月 7 日 23 时 59 分正式停止服务。

IT之家从公告获悉，搜狗问问及问问商城将于 2026 年 11 月 7 日 23 时 59 分正式停止服务，届时相关页面将无法继续访问，问豆兑换功能同步关闭。停服后，用户账号将自动注销，无需手动操作。

关于问豆兑换，官方公布注意事项：

兑换截止时间：请务必于 2026 年 11 月 7 日 23 时 59 分前完成问豆兑换，逾期将无法使用。

兑换所需条件：需保持账号活跃度（如登录、签到、参与答题互动等），同时账户内须有问豆余额，且问豆余额须达到所兑换商品对应的问豆额度，方可正常兑换商城商品。

温馨提示：长期未登录的用户，请尽快登录并完成活跃度激活，以确保您的兑换权益。停服后，未使用的问豆将依法作清零处理，敬请知悉。问豆为平台虚拟积分，不具有现金价值，不可兑换现金、不可转移至其他平台或账户。

公告提到，在搜狗问问积累的提问、回答及个人内容，请于停服前登录个人中心自行截图或复制留存备份。停服后平台所有内容将依据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规进行删除或匿名化处理，请务必于截止时间前做好相关数据的记录与备份。

IT之家注：搜狗问问是搜狗公司旗下的知识应用产品、问答互动平台，前身为腾讯公司旗下互动问答社区 SOSO 问问。用户可以提出问题，解决问题，或者搜索其他用户沉淀的精彩内容，共同探讨知识。其覆盖了电脑数码、游戏等数十个品类，拥有过亿用户。