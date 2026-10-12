《DroidDeck》开源应用公布，可让安卓手机通过 Proton 兼容层运行 Steam 平台 PC 游戏

据 4Gamer 报道，近期一款名为《DroidDeck》的开源应用受到业界关注，它可以让 Android 手机通过 Proton 兼容层运行 Steam 平台的 PC 游戏，并提供类似 SteamOS 的操作界面，方便用户管理和启动游戏。IT之家附项目 GitHub 地址（https://github.com/Droid-Deck/DroidDeck）。

IT之家获悉，DroidDeck 支持 AMD FSR、骁龙 GSR 超分辨率技术，甚至能够使用帧生成技术进一步提升流畅度。不过，要想取得流畅画面仍然需要较强的手机硬件，根据科技频道 ETA PRIME 的测试，在搭载高通骁龙 8 Elite Gen 5 处理器的红魔 11 Pro 手机上，《赛博朋克 2077》能够以 720P 分辨率、中等画质运行，帧率达到 60 FPS；较早推出的游戏《求生之路 2》则可以达到 120 FPS。

需要注意的是，许多游戏原本都是为 PC 平台大屏设计，因此玩家可能需要外接键鼠手柄。此外，部分游戏可能无法正确适配手机常见的 20:9、19.5:9 屏幕比例，也可能无法妥善处理超过 300 DPI 的高密度显示环境，导致游戏界面文字过小，甚至出现内容超出屏幕范围的问题。

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