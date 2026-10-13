Tiny11 Builder 完成 WinUI 3 重构，可制作精简 Win11 26H2 安装镜像

IT之家 10 月 13 日消息，Tiny11 已经推出全新界面版本，采用 WinUI 3 框架完成重构。微软近期也在大力推进这类改造工作，PowerToys 就是典型例子。考虑到 Windows 11 26H2 新功能更新刚刚发布，本次更新也针对性修复了和该系统版本相关的问题。

据IT之家了解，Tiny11 这款工具本质上能让你从一开始就安装精简、无冗余的 Windows 镜像，无需在系统安装完成后，再使用 NixThis 等工具手动清理。用户也可以借助 Tiny11 Builder 自行制作镜像文件。

新版工具修复了一项和 Windows 11 26H2 相关的服务兼容性问题：旧版 Windows 11 26100 镜像工具会误判并拒绝该版本。最新版本不再只校验启动程序，而是检查服务提供方，以此让工具识别兼容的镜像工具。只要搭载了适配的部署工具，Windows 10 主机环境同样可以使用。

Tiny11 的标准模式会移除预装应用和多余功能，同时保留 Windows 更新、微软 Defender 以及系统恢复支持这类核心组件。自定义模式则允许用户单独选择要保留或删除的应用、组件、功能与服务。

本次更新还新增了几项实用功能。极速模式可以加快镜像处理速度，保存构建进度功能支持在镜像提交或压缩后，恢复中断的构建任务。该工具还会针对核心版系统与组件库移除操作，自动调用传统 Windows 安装程序。

正如预想的那样，作者提醒用户，删除部分受保护组件可能会导致 Windows 系统损坏，建议先在虚拟机中测试生成的镜像文件，再安装到主力电脑上。使用该工具需要承担这类潜在风险。如果你的电脑硬件性能偏弱，受硬件要求限制无法流畅运行 Windows 11，这款工具就很有价值，尽管新版 Windows 本身的内存占用已经有所降低。