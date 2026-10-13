苹果 iPhone 18 Pro/Max 测试：无可变电压供电充电器也能接近满速快充

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 LTT Labs 实测显示，在苹果 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 上，使用未支持可变电压供电（AVS）的 USB PD 充电器，也能达到媲美支持 AVS 充电器接近的快充速度。

AVS 是一种 USB Power Delivery 充电协议功能，支持充电器根据被充电设备的请求，在较宽范围内精细调整输出电压。USB PD 是 USB Power Delivery 的缩写，是基于 USB-C 接口的快充供电标准。设备与充电器通过通信协商电压和电流，从而在安全范围内提高充电功率。

IT之家附上官方声明内容如下：

iPhone 18 Pro 只需约 15 分钟即可充至最高 50% 电量，使用无线充电时可在 30 分钟内充至最高 50% 电量。iPhone 18 Pro Max 仅需有线充电 5 分钟即可提供约 7 小时视频播放时间。 Apple 于 2026 年 7 月使用试生产的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 机型和软件，搭配 USB-C 充电线和型号为 A3351 的 Apple 40W 动态电源适配器 (最高 60W) 进行了此项测试。 有线快速充电需使用支持 60 瓦功率的 USB-C 充电线与支持可调电压供电 (AVS) 的 USB PD 3.1 (或更高版本) 电源适配器。快速充电测试采用放电完全的各款 iPhone 机型。时间从设备启动时显示 Apple 标志开始测算。 充电时间依电源适配器、设置、使用情况和环境因素可能有所差异；实际结果可能有所不同。60 瓦或更大功率的电源适配器（另行出售）须搭配 USB-C 充电线使用；35 瓦或更大功率的电源适配器须搭配 MagSafe 充电器使用（均另行出售）。

LTT Labs 对比使用支持 AVS 的 Apple 40W 动态电源适配器，与不支持 AVS 的 UGREEN Nexode 140W 充电器，并记录输出功率与充满电所需时间。

在 iPhone 18 Pro 上，两款充电器的输出功率变化几乎一致，充满电所需时间也相同。该机构据此判断，AVS 并非该机型达到高速充电的必要条件。

iPhone 18 Pro Max 的测试结果出现较小差距。使用 Apple 适配器时，充电初期输出约 50W，耗时 82 分钟充满；使用 UGREEN 充电器时，输出未达到 50W，耗时 84 分钟充满。

LTT Labs 结论指出，只要 USB PD 充电器具备约 40W 至 50W 输出，即使不支持 AVS，iPhone 18 Pro 系列的快充速度也与 AVS 充电器基本相同。