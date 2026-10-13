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苹果 iPhone 18 Pro/Max 测试：无可变电压供电充电器也能接近满速快充

2026/10/13 13:37:09 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 LTT Labs 实测显示，在苹果 iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max 上，使用未支持可变电压供电（AVS）的 USB PD 充电器，也能达到媲美支持 AVS 充电器接近的快充速度。

AVS 是一种 USB Power Delivery 充电协议功能，支持充电器根据被充电设备的请求，在较宽范围内精细调整输出电压。USB PD 是 USB Power Delivery 的缩写，是基于 USB-C 接口的快充供电标准。设备与充电器通过通信协商电压和电流，从而在安全范围内提高充电功率。

IT之家附上官方声明内容如下：

iPhone 18 Pro 只需约 15 分钟即可充至最高 50% 电量，使用无线充电时可在 30 分钟内充至最高 50% 电量。iPhone 18 Pro Max 仅需有线充电 5 分钟即可提供约 7 小时视频播放时间。

Apple 于 2026 年 7 月使用试生产的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 机型和软件，搭配 USB-C 充电线和型号为 A3351 的 Apple 40W 动态电源适配器 (最高 60W) 进行了此项测试。

有线快速充电需使用支持 60 瓦功率的 USB-C 充电线与支持可调电压供电 (AVS) 的 USB PD 3.1 (或更高版本) 电源适配器。快速充电测试采用放电完全的各款 iPhone 机型。时间从设备启动时显示 Apple 标志开始测算。

充电时间依电源适配器、设置、使用情况和环境因素可能有所差异；实际结果可能有所不同。60 瓦或更大功率的电源适配器（另行出售）须搭配 USB-C 充电线使用；35 瓦或更大功率的电源适配器须搭配 MagSafe 充电器使用（均另行出售）。

LTT Labs 对比使用支持 AVS 的 Apple 40W 动态电源适配器，与不支持 AVS 的 UGREEN Nexode 140W 充电器，并记录输出功率与充满电所需时间。

iPhone 18 Pro 上，两款充电器的输出功率变化几乎一致，充满电所需时间也相同。该机构据此判断，AVS 并非该机型达到高速充电的必要条件。

iPhone 18 Pro Max 的测试结果出现较小差距。使用 Apple 适配器时，充电初期输出约 50W，耗时 82 分钟充满；使用 UGREEN 充电器时，输出未达到 50W，耗时 84 分钟充满。

LTT Labs 结论指出，只要 USB PD 充电器具备约 40W 至 50W 输出，即使不支持 AVS，iPhone 18 Pro 系列的快充速度也与 AVS 充电器基本相同。

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关键词：苹果iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max

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