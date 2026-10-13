华为鸿蒙智行回应《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》，称检测系江淮委托

IT之家 10 月 13 日消息，针对《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》，华为鸿蒙智行向财闻表示，“该检测系江淮汽车委托进行的，检测情况说明是给用户发的。”

财闻拨打江淮汽车（600418.SH）媒体对接部门电话，对方表示“不清楚”。

IT之家附前情回顾如下：

今年 10 月 8 日，懂车帝实测了 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。事件发酵后，江淮汽车当日上午股价跌停，收盘 24.72 元 / 股。据新浪科技报道，工作人员表示，“公司的生产经营是正常的，车辆出厂之前都是有品控流程的，可以关注下后续的消息。”

10 月 8 日，尊界汽车官方发布了关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明，称制动系统，按照高于国家标准（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高于行业标准（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程开发与验证。同时，官方表示将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。

10 月 13 日，第一财经从尊界汽车处获悉《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》。该说明显示，2026 年 10 月 11 日，国家认可的第三方检测机构对尊界 V800 制动踏板进行检验，尊界 V800 符合行标 QC/T 788-2018 要求（纵向力 1500N，位移量 ＜ 5mm），并做加严检验至纵向力 3000N 后，未出现裂纹和损坏。

10 月 13 日，中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心档案室人员也向第一财经记者确认了《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》的存在。但该人员表示：“我们的报告只对企业送来的样品或者样车负责，对于企业后续批量生产的产品，我们不做任何保证。”