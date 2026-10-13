特斯拉称中国造电动汽车进口配额耗尽：暂停加拿大 Model 3 Premium 新订单，预计 2027 年 3 月恢复

IT之家 10 月 13 日消息，特斯拉表示中国制造电动汽车的进口配额已用尽，因此已暂停在加拿大市场接受 Model 3 Premium 车型的新订单，预计要到 2027 年 3 月才可能恢复订购。

不过 Drive Tesla Canada 发现，加拿大政府公布的数据却显示，全加拿大中国制造电动汽车进口配额仍有大量剩余，特斯拉具体获得了多少配额、为何提前停止接单，目前尚无明确解释。

目前，特斯拉已从加拿大官网的订购页面移除 Model 3 Premium 后轮驱动版和全轮驱动版。两款车型均由上海超级工厂生产，其中后轮驱动版起售价为 39,490 加元（IT之家注：现汇率约合 18.6 万元人民币），全轮驱动版起售价为 49,990 加元（现汇率约合 23.5 万元人民币）。除此之外，加拿大消费者仍可订购 Model 3 Performance 全轮驱动版，售价高达 74,990 加元（现汇率约合 35.2 万元人民币）。

加拿大政府于 2026 年 1 月宣布调整中国制造电动汽车的进口政策，并从 3 月 1 日起实施每年 49000 辆的配额制度。在配额范围内，相关车辆适用 6.1% 的最惠国关税税率，而此前的额外关税税率为 100%。年度配额分为两个阶段执行，第一阶段未使用的名额会结转至第二阶段。

加拿大外交、贸易与发展部公布的数据显示，截至 10 月 9 日，2026 年 9 月 1 日开启的第二阶段配额中，原有 33397 个名额仅有 328 辆汽车完成进口，仍有 33069 个名额未使用，占该阶段配额的约 99%。自 2026 年 3 月 1 日配额制度实施以来，全国 49000 个年度名额中，累计使用量为 15931 个。

按照加拿大政府第二阶段进口通知，配额原则上按照先到先得的方式向符合条件的进口商发放，文件没有明确规定单个汽车制造商的配额上限。不过，加拿大政府表示，为确保符合条件的申请者能够公平获得配额，未来可能为汽车制造商预留部分名额，包括为新进入加拿大市场的企业预留配额。截至相关报道发布时，政府尚未公布针对特斯拉的单独配额安排。

得益于关税下调，特斯拉于今年 5 月将加拿大市场的 Model 3 后轮驱动版从美国弗里蒙特工厂转为中国上海工厂生产，起售价随即下调至 39490 加元，并于 6 月增加全轮驱动版。此次暂停接单后，消费者暂时无法通过官网订购这两款 Premium 车型。

目前，特斯拉尚未公开说明其进口配额的具体数量，也未解释为何在加拿大政府数据显示仍有大量名额未使用的情况下停止接受订单。

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