AI 芯片企业 Cerebras CEO 预言：家用 AI 时代即将到来，AI 智能体帮你搞定生活琐事

IT之家 10 月 14 日消息，美国人工智能芯片研发企业 Cerebras Systems 首席执行官兼联合创始人安德鲁 · 费尔德曼（Andrew Feldman）认为，我们即将迎来家家户户都配备人工智能设备的时代。

当地时间周二，这位芯片企业高管在 2026 年 TechCrunch Disrupt 大会的舞台上，被问及人工智能要成为家用设备还需要哪些条件，他回应道：“实际上，我觉得这一天并不遥远。”

他举例提到消费级智能体的技术进展，比如 Meta 的 Muse，还有估值现已达到 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 670.58 亿元人民币）的初创企业 Instinct，以此说明人工智能正在普通用户群体中站稳脚跟。

至于居家人工智能产品，他预测未来将会出现本地运行的个人人工智能助手。

费尔德曼解释：“就像手机一样，这类设备一部分任务在本机处理，一部分任务上传云端。但我认为它们会深度了解你，并且会有专属的安全防护边界。它们还能绑定信用卡，替你采购商品。”他接着说，“我相信它们会切实改善我们的生活。”

当然，作为一家人工智能芯片厂商，家用人工智能设备这一愿景，或者说智能体技术在消费市场的大规模普及，无疑极具吸引力。

不过费尔德曼并不只是在研发硬件基础设施，他本人也在使用个人人工智能工具。他说自己目前依靠“一套智能体组合”整理日程、调取即将通话对象的相关资料，还有更多用途。人工智能已经接手很多过去需要人工完成的工作，但最让费尔德曼期待的是前所未有的全新应用场景。

不过，这些新场景具体是什么，他打算留给其他创业者去探索。

他表示：“我喜欢做基础设施领域的一大原因，就是我不用构思面向消费者的产品创意…… 我更愿意搭建平台，让其他人的创意可以在上面落地生根。”