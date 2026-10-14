苹果请求法院撤销 57 亿美元专利侵权赔偿判决，称该天价赔偿金基于猜测

IT之家 10 月 14 日消息，苹果正请求美国联邦法官撤销 Taction 科技提起的专利侵权诉讼中高达 57 亿美元（IT之家注：现汇率约合 382.19 亿元人民币）的判决，该案涉及 iPhone 与 Apple Watch 所搭载的 Taptic Engine 触觉引擎。

数周前，陪审团裁定苹果需支付 57 亿美元，理由是苹果侵犯了 Taction 科技持有的两项专利，这些专利和苹果设备实现触觉反馈的 Taptic Engine 技术相关。

当时苹果就表示，强烈反对陪审团的裁决与赔偿金额，称其“完全没有事实支撑”。

苹果强调，自家技术和 Taction 两项专利所覆盖的技术存在“根本性差异”，并宣布计划提起上诉。

今日，苹果提交了新的动议，请求法院撤销陪审团裁决。苹果主张，Taction 未能提供足够证据支撑任何赔偿，更不用说 57 亿美元的赔付金额。苹果指出，这一数额是“史上最高专利案件判决金额，超出此前纪录 30 多亿美元”。

苹果补充道，庭审前，法院就因为 Taction 的损害赔偿专家在依据过往许可协议计算专利费的方法存在缺陷，剔除了该专家的分析报告，之后这名专家更是被禁止出庭作证。

苹果还提出，Taction 从未拿出证据证明其专利技术的实际价值，只是简单请陪审员裁定他们认为合理的专利许可费，导致陪审员“只能进行大规模、不被允许的主观猜测”。

苹果在动议文件中写道：

Taction 向陪审团表示，“我们只想要针对我方技术贡献的合理专利费”，…… 但从未提供证据说明这项贡献价值多少。相反，它只是请求陪审团“裁定你们认为合适的合理专利费”。…… Taction 未能完成举证义务，无法提供证据让陪审团“将赔偿金额和侵权行为充分关联起来”。…… 缺少这类证据，陪审团只能进行推测，这违背了法官的庭审指引，也违反联邦巡回上诉法院的判例。

苹果还提到，在赔偿金额宣布之前，法官曾对代理律师表示，他“不确定裁决表上的数字是不是陪审团想要表达的结果”，这让人质疑 57 亿美元这个数字是否真的是陪审团的本意。

苹果提出一项更为严厉的指控：Taction 的核心技术专家奥利弗博士（Dr. Oliver）依靠一套“人为操纵”的测试，得出专利侵权结论。

简单来说，涉案两项 Taction 专利描述的技术，目标是在不同频率下输出稳定振动。苹果主张，其 Taptic Engine 的工作原理并不相同，在部分频率下振动强度会远高于其他频率。

苹果进一步指控，奥利弗博士专门为这起诉讼开发了一套全新检测方法，这套方法衡量的是苹果电子控制系统调节 Taptic Engine 振动的能力，而非底层硬件是否满足专利要求。

文件原文摘录：

任何理性陪审员，都无法依据法院的专利权利要求解释，认定被控产品中的“换能器输出为高阻尼状态”。Taction 的侵权判定依据，没有使用专利记载的测试方法，而是建立在奥利弗博士为本案专门设计、存在法律错误且经过人为操纵的测试之上。能够反映换能器真实输出的证据，包括 Taction 起诉前和侵权主张阶段开展的测试，全部由苹果提交。这些测试显示输出存在峰值响应，奥利弗博士本人也承认这不属于高阻尼输出。

最后苹果提出，如果采信 Taction 对专利的解读，涉案专利权利要求本身就是无效的。苹果认为，用于判定侵权的测试方法，和专利文件描述的方法互相矛盾，无法清晰界定专利实际保护范围。

基于以上理由，苹果请求法院撤销陪审团裁决，判定 Taction 无权获得任何赔偿，认定苹果没有侵犯这些（效力存疑的）专利。若法院不支持该请求，苹果则要求重新开庭，就侵权认定、专利有效性和赔偿金额进行新一轮审理。

苹果的动议现已提交，陪审团裁决尚未正式生效为最终判决。法院接下来将进行审议，决定维持这 57 亿美元赔偿、撤销裁决，或是下令重审。