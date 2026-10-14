微软 Win11 26H2 首个累积更新：Copilot 键可改回右 Ctrl，上线 Emoji 17.0

IT之家 10 月 14 日消息，在 10 月补丁星期二活动日（10 月 13 日），微软面向 Windows 11 24H2、25H2 以及 26H2 系统推送累积更新 KB5127648，对应系统版本号为 26100.9711、26200.9711、26300.9711，这也是 26H2 推送的首个累积更新。

在推送本次安全更新之后，Windows11 24H2 家庭版、专业版已结束支持。到期之后，设备将不再接收漏洞修复与问题补丁，微软也不再提供技术支持。

微软强烈建议用户在此日期前升级至新版操作系统，而 Windows 11 24H2 企业版与教育版的支持周期将延续至 2027 年 10 月 12 日。

一、面向全部 Windows 11 设备（逐步推送）

1.1、文件资源管理器

调整来自互联网下载文件的预览窗格行为：针对 HTML 文件，新增「仍然预览」按钮，确认风险后即可查看预览；PDF 等非 HTML 格式文件可直接在预览窗格自动打开。

文件资源管理器主页现在可以记忆各个板块的折叠 / 展开状态，再次打开时会恢复上一次的布局。

提升详情面板内云端文件缩略图预览的可靠性；同时重新整理面板布局，方便查找浏览文件属性。

修复点击地址栏右侧边缘进入编辑模式时，地址栏内容被意外清空的问题。

1.2、表情符号

加入 Emoji 17.0 支持，新增扭曲脸、战斗扬尘、毛茸茸生物等全新表情。按下快捷键 Win + . 调出表情面板即可选用。

对部分原有表情进行细节设计调整，提升跨平台显示一致性。

1.3、小组件

新增「使用提示」小组件，快速提供 Windows 功能实用指引。可在小组件面板点击「添加小组件」将其加入面板；也可前往「设置‑个性化‑锁屏界面」，把该组件添加到锁屏小组件列表。

1.4、个性化设置

提升「设置 > 个性化 > 背景」页面运行稳定性。

支持将 DIB 格式图片设置为桌面壁纸。

改善新建账户下，桌面幻灯片壁纸切换过渡的可靠性。

优化个性化背景设置页面里壁纸选择项的缩略图清晰度。

修复竖屏显示器设备下，设置内桌面壁纸预览显示异常的问题。

快速切换多张桌面壁纸时，系统处理切换动作更加稳定。

支持跨多个虚拟桌面共用幻灯片壁纸，避免系统自动回退到单张图片壁纸模式。

1.5、蓝牙

使用蓝牙经典音频外设自带按键调节通话音量时，系统会弹出音量弹窗，直观展示当前音量变化。

外设断开连接后，系统上报连接状态的准确度得到提升。

在蓝牙和设备管理页面管理蓝牙、音频设备时，页面稳定性改善。

修复蓝牙硬件已经关闭，但设置页面开关仍显示开启的显示错误。

全面提升蓝牙音频的稳定性、设备兼容性。

改善部分经典蓝牙音频外设的麦克风适配表现。

修复蓝牙音频串流过程中可能触发蓝屏（错误码 0x139）的崩溃故障。

增强低功耗蓝牙音频（LE Audio）配件的使用可靠性与性能。

提升「共享音频」功能运行稳定性。

1.6、辅助功能

新增设置项：打开应用时自动最大化窗口。开启后程序启动会直接最大化，无需手动调整窗口，适用于讲述人、放大镜、平板模式，或是追求全屏统一工作区的用户。

开启路径：设置 > 辅助功能 > 视觉效果，打开「打开应用时自动最大化」开关。

1.7、放大镜

更新放大镜工具栏 UI，图标风格贴合 Windows11 设计语言，界面更加简洁现代。

优化内边距、行间距，布局整齐度提升。

放大镜原有全部功能逻辑不变：查看模式、缩放控制、快捷键、朗读功能均和旧版保持一致。

1.8、设置应用

访问「蓝牙和设备‑打印机和扫描仪」页面时，设置应用稳定性提升。

更新「应用‑已安装应用」页面，打包类应用现在会在列表顶部展示版本号，和其他软件展示规则统一。

设置里的时间选择控件，切换 12/24 小时制时会同步适配首选时间格式，适用于活动小时设置、夜间模式定时等场景。

修复「允许多个应用同时使用相机」选项保存失效的问题。

1.9、触控板

单指滚动 ：可在触控板左右边缘单指上下滑动实现页面纵向滚动。

自动滚动：滚动时无需抬起手指即可持续滚动；滚动时靠近触控板边缘，或是加大按压力度即可触发（需要硬件支持）。

2026 年 7 月更新已经加入滚动速度、缩放、加速滚动的相关调节选项。

1.10、Copilot 快捷键

新增自定义选项，可以将 Copilot 按键重映射为右 Ctrl 键或者上下文菜单键，保留传统快捷键与辅助操作习惯。IT之家附上相关截图如下：

1.11、相册备份

在「设置‑主页」以及「账户」页面，新增相册备份配置项，可将手机拍摄的照片、视频自动备份到 OneDrive 云端。

1.12、字体

Ebrima 字体新增对 Garay、Beria Erfe 文字体系的支持；Garay 收录于 Unicode16.0，Beria Erfe 收录于 Unicode17.0。微软持续扩展 Windows 对非洲书写文字的兼容能力。

优化 Ebrima 字体中 Adlam 文字字形，对齐最新 Unicode 标准，视觉一致性更好。

1.13、Windows 恢复环境（WinRE）

新增 WinRE 网络能力：恢复环境可自动复用主系统已经保存的 Wi‑Fi 配置文件，包含证书认证的 Wi‑Fi 网络。此前 WinRE 只能自动连接有线以太网，Wi‑Fi 都需要手动输入密码；现在执行恢复操作时可直接使用已保存 Wi‑Fi。

新增远程恢复管理插件，供 MDM 设备管理平台扩展 WinRE 管理能力。

1.14、kiosk（自助 / 展台）模式

受限界面展台模式下，禁用 Win+Tab 快捷键。

单应用展台模式下，禁用 Win+A、Win+C 快捷键。

1.15、Windows 备份

PC 到 PC 整机迁移功能正式停止支持。该功能此前可以在新电脑初始化时直接从旧电脑迁移文件与设置。如需迁移数据，请改用 Windows 备份应用完成文件、配置的备份还原。

1.16、电源与电池

修复部分插电笔记本电脑误判从交流电源切换到电池供电，引发的显示、性能异常问题。

二、面向全部用户的问题修复

2.1、相机

修复内置相机在相机应用和其他调用相机的软件中无法正常工作的故障。

2.2、文件历史

修复文件历史无法向外置驱动器、网络位置备份或还原文件的 BUG；此前即便备份磁盘正常连接，设备仍会错误提示「请重新连接驱动器」。

2.3、系统监视器（Sysmon）

修复可执行文件头部校验缺陷：损坏、截断文件会造成内存异常占用，篡改检测结果不可靠。

修复 Sysmon 文件系统过滤驱动故障：监控文件时若无法打开归档目录，关闭未初始化句柄会引发绿色蓝屏 GSOD。

修复进程篡改检测误报：Sysmon 会对系统会话管理器 smss.exe 错误生成 ID25 告警事件。

2.4、文件资源管理器

修复 Azure 虚拟桌面、FSLogix 等多用户环境下，登录后 explorer.exe 反复卡死、崩溃，出现黑屏的故障。

2.5、音频

修复多款软件 AC‑3 音频播放异常的问题。

2.6、始终开启 VPN

修复安装 KB5124008 之后出现的 VPN 故障：开启协议自动选择或回退策略时，VPN 会卡在正在连接，首次连接失败后再也无法建立连接；部分场景反复重试提示「指定端口已被占用」。

2.7、存储空间

修复直连存储空间分层虚拟磁盘故障：安装部分安全更新后，部分虚拟磁盘无法上线，集群业务无法运行。

2.8、日期与时间

新增马尼托巴时区 (UTC‑05:00)，适配马尼托巴地区将于 2026‑11‑01 启用的新时区规则。

2.9、ReFS 文件系统安全

为外接驱动器上的 ReFS 卷增加审计能力与可选管理策略。审计功能默认开启；拦截强制执行策略保持关闭，方便管理员评估影响，为后续安全收紧做准备。详细说明参阅更新文档 KB5130741。

2.10、打印

修复安装 2026 年 8 月安全更新后，部分软件使用通用 RAW、纯文本通用驱动打印文档失败的问题。

2.11、游戏

修复部分游戏中移动鼠标出现卡顿、微小掉帧的现象。

2.12、Windows Hello

修复部分机型冷启动后指纹认证失效的故障。