2 年周期已满：微软 Win11 24H2 家庭版和专业版结束支持

IT之家 10 月 14 日消息，在本月补丁星期二活动日（10 月 13 日）中，微软宣布 Windows 11 24H2 家庭版和专业版、Office LTSC 2021、Visio LTSC 2021 和 Project LTSC 2021 结束支持。

IT之家注：Windows 11 24H2 家庭版与专业版于 2024 年 10 月发布，更新周期为 24 个月（2 年）。微软此前已向仍在使用 24H2 家庭版与专业版的用户发出 90 天升级提醒。自支持终止之日起，这些版本不再获得常规更新，也不再接收安全修复。

Windows 11 24H2 家庭版与专业版没有扩展安全更新（ESU）计划，微软推荐 24H2 用户升级到 Windows 11 25H2 或者 Windows 11 26H2 更新。

Windows 11 24H2 企业版与教育版的支持周期为 36 个月（3 年），将延续至 2027 年 10 月 12 日。

微软还同步宣布 Office LTSC 2021、Visio LTSC 2021 和 Project LTSC 2021 结束支持，后续不再向其推送更新。在升级方案上，微软推荐升级到 Microsoft 365 或 Office 365 套件。Microsoft 365 应用可为 Word、Excel 和 PowerPoint 等应用提供桌面、移动与网页端持续更新，并依据现代生命周期策略获得支持。