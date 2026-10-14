有钱任性：消息称《GTA 6》营销预算超 1.5 亿美元

IT之家 10 月 14 日消息，据称《GTA 6》是 3A 游戏行业迄今为止投入成本最高的作品。该作几乎肯定也会成为史上最成功的游戏，在发售不久后就能创造数十亿美元营收。

关于本作的预算，一份新报道显示，仅宣传推广费用就高达 1.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.06 亿元人民币）以上。

作为《GTA 6》宣传工作的一环，R 星与母公司 Take-Two 已经和 Netflix 等平台达成合作。R 星原本还计划和迈阿密方面合作，在迈阿密市中心全域投放《GTA 6》广告，但该计划目前面临变数。

《迈阿密人报》报道，迈阿密-戴德县多名县议员公开反对《GTA 6》广告投放。县议员勒内 · 加西亚在针对凯西亚中心球馆屋顶“欢迎来到罪恶都市”招牌 97.5 万美元（现汇率约合 653.7 万元人民币）合作费用提出异议时，提及《GTA 6》营销预算至少为 1.5 亿美元（现汇率约合 10.06 亿元人民币）。

在迈阿密其他区域，R 星同意最高支付 120 万美元（现汇率约合 804.6 万元人民币），用于架设六块广告牌。同样，R 星原本敲定在迈阿密海滩开展《GTA 6》宣传项目，为此将向当地政府支付 400 万美元（现汇率约合 2,682 万元人民币）。

目前尚不清楚勒内 · 加西亚这 1.5 亿美元（现汇率约合 10.06 亿元人民币）的估算来源。不过这个数字并不令人意外，毕竟这款游戏整体开发成本有可能达到 10 亿美元（现汇率约合 67.05 亿元人民币）甚至更高。

这份预算最值得关注的一点是，单营销费用就已经占到当下普通 3A 游戏整体制作成本的很大一部分。