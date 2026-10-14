英特尔酷睿 5 205H 首次现身 PassMark：8 核 12 线程，多核 19390 分较 i5-13420H 提升 15.7%

IT之家 10 月 14 日消息，@x86deadandback 今日发现，英特尔酷睿 5 205H 无核显处理器首次现身 PassMark 基准测试数据库，单核与多核成绩均较同配置的酷睿 i5-13420H 有明显提升。

据 PassMark 页面数据，酷睿 5 205H 单核得分 3699 分，较 i5-13420H 高出约 10.5%；多核得分 19390 分，较后者的 16751 分提升约 15.7%。

两款处理器均为 8 核 12 线程（4P+4E）配置，均为 45W 基础功耗与 Intel 7 制程，但酷睿 5 205H 的最高睿频频率从 4.6GHz 提升至 4.8GHz。此外，新芯片在调度与能效层面还进行了额外优化。

英特尔官方规格页面显示，酷睿 5 205H 的基础频率为 2.2GHz（P 核）/1.6GHz（E 核），L3 缓存 12MB，最大睿频功耗 115W。

内存支持方面，该芯片兼容 DDR5-5200、DDR4-3200、LPDDR5/X-5200 及 LPDDR4X-4267，最大容量 96GB。扩展能力上，该处理器提供 PCIe 5.0 x8（用于独立显卡）以及两条 PCIe 4.0 x4 通道（用于 SSD）。

两者之间最显著的差异在于 iGPU：酷睿 5 205H 的核显已完全禁用，而酷睿 i5-13420H 搭载了 48EU 的 UHD 核显。

酷睿 5 205H 隶属于英特尔酷睿 200H 系列，但实际基于 Raptor Lake-H Refresh 架构，于 2026 年第一季度发布，并非 Arrow Lake 产品。

与规格几乎相同的酷睿 5 210H 相比，两者唯一区别在于 210H 保留了 48EU 核显，而 205H 将其屏蔽。

这款处理器目前主要通过 MoDT 主板进入市场。铭瑄已推出搭载该芯片的 MS-MoDT 205H D4 WIFI 主板，采用 190×180mm 的 Micro-ATX 板型，配备 5 相 VRM、单 8-pin CPU 供电、两条 DDR4 内存插槽、一条 PCIe 5.0 x16 插槽、两个 M.2 Gen4 接口以及 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3。

除此之外，联想还推出了两款搭载酷睿 5 205H 的笔记本电脑，售价 5999 元起，详情可见IT之家此前报道。

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