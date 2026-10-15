AI 实时分离人声，席琳 · 迪翁演唱会用上音频黑科技

IT之家 10 月 15 日消息，据彭博社报道，席琳 · 迪翁（Céline Dion）的歌声响彻巴黎郊外的普莱尼蒂德体育馆，她演唱的《泰坦尼克号》主题曲，即便传到这座巨型场馆最远区域的观众耳中，清晰度几乎就如同观众站在舞台上她的身旁。

在近期这场演出的夜晚，看台上三万五千名观众里，大多数人目光更多聚焦在这位流行歌后的造型，以及她在一种罕见神经系统疾病康复期间登台演出的状态，而非舞台四周密密麻麻的音箱。但这些黑色箱体出自法国企业 L-Acoustics 研发的音响系统，这家公司正借助人工智能，重塑现场活动的听觉体验。

今年早些时候，在高端音响小众领域颇具名气的 L-Acoustics，推出了一款名为 Source Intelligence 的全新软件平台。该平台运用机器学习技术，能够实时把歌手的人声从各类干扰背景音中分离出来。这项技术可以过滤其他乐器、伴唱、观众噪音以及场馆内混杂的环境混响，输出清晰人声，同时抑制容易毁掉演出的啸叫。据该公司介绍，Source Intelligence 最多可以削减 40 分贝的非人声信号，这项技术进步给音频工程师留下了深刻印象。

和席琳 · 迪翁合作 38 年、担任本场演出主扩工程师的德尼 · 萨维奇（Denis Savage）说：“这几乎就像魔法一样。”

他负责使用 Source Intelligence 调试这位加拿大歌手的现场演出，他说：“调试席琳 · 迪翁的演唱会混音时，观众想听的就是席琳 · 迪翁。你必须始终保证她的人声在混音里处于最突出位置。L-Acoustics 的这套工具，刚好让这件事变得更容易。”

如今现场演出比以往任何时候都更受欢迎，科技含量也更高，多家音频企业都在研发提升音质的技术。音响是演唱会的核心组成部分，却常常被嘈杂的观众声与视觉特效掩盖。人声分离降噪技术早已存在，最早由夜店 DJ 开创。其他音频企业也已经在软件中使用机器学习与神经网络，例如 Alpha Labs 与 Cedar Audio Ltd。德国竞争对手 D&B Audiotechnik 上个月发布了一套系统，能让音响工程师虚拟预览场馆内每一个座位听到的演唱会音效。

Alpha Labs 的防啸叫系统 De-Feedback 这类产品可以适配多家厂商的设备，而 L-Acoustics 借鉴苹果公司的思路，搭建封闭生态。Source Intelligence 只能搭配 L-Acoustics 自家音响系统，并且必须使用该公司的 L-ISA 二代处理器，让客户绑定其整套软硬件生态。

L-Acoustics 由热爱声学的物理学家克里斯蒂安 · 海尔（Christian Heil）于 1984 年创立，创立灵感来自平克 · 弗洛伊德的一场演唱会。随着现场音乐行业蓬勃发展，公司的订单需求大幅上涨。L-Acoustics 近期完成了好莱坞露天剧场音响系统的全面改造，哈里 · 斯泰尔斯、布鲁诺 · 马尔斯、威肯与罗莎莉亚的重磅巡演，都依靠 Source Intelligence 平台支撑现场音效。

L-Acoustics 过去一直深耕硬件，上世纪 90 年代，正是这家公司推动“线阵列”堆叠音箱技术普及。如今拓展 AI 软件业务，让公司可以提供整套一体化音响解决方案。联合首席执行官洛朗 · 瓦西耶（Laurent Vaissié）在纳什维尔的办公室表示：“仅有优质扬声器远远不够，还需要优质的音频素材与声音处理能力。”

瓦西耶称，L-Acoustics 预计明年营收达到 4 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 29.98 亿元人民币），相比 2026 年实现两位数增长。这家非上市企业的业务主体来自大型现场演出，同时正在拓展剧院、体育场馆、夜店以及部分高端零售场景。

在普莱尼蒂德体育馆完成音响设计面临一系列独特难题。这座场馆看台总长 13 公里，最多可容纳 4.5 万人，原本用于举办橄榄球赛事，巴黎奥运会期间还曾被改造为游泳池。

席琳 · 迪翁将在普莱尼蒂德体育馆举办 26 场驻场演出，L-Acoustics 最新一代 L1 音箱悬挂在舞台的左、中、右区域。L1 音箱相比前代体积更小、重量更轻，能够更好地控制声音传播方向与覆盖范围。这意味着席琳 · 迪翁的人声与低音仅由中间一组音箱发出，让整个内场区域听到的声音更加均匀。

负责本场演出的系统工程师弗朗索瓦 · 德雅尔丹（François Desjardins）在 9 月 26 日演出结束后，于场馆中央控音台处说：“单一声源能够保证声音稳定一致，避免串音、回声等各类问题。”

舞台区域的声压级，相比观众席还要低最多 26 分贝。萨维奇说：“舞台上几乎听不到大音量。”这让席琳 · 迪翁更容易听清真实伴奏以及耳返里的提示音，而不是自己声音反射回来的回音。“听感干净太多。”

瓦西耶介绍，席琳 · 迪翁这场普莱尼蒂德演唱会全套音视频与声学系统总成本超过 100 万欧元（现汇率约合 749.6 万元人民币）。音响预算通常占演出制作成本的 10%，低于灯光（20%）和视频（40%）。迪翁驻场演出的这套专业设备由蒙特利尔制作公司 Solotech 采购，再交付给演出主办方 AEG 环球公司。未来数月，Solotech 会将这套 L-Acoustics 音箱用于其他演出；等到明年迪翁回归巴黎开启新一轮十场演出时，这套设备也会重回这座场馆。

L1 音箱在巴黎南部的马尔库西斯组装，L-Acoustics 的工厂、总部都设在此地，承载着这家企业的法国本土根基。声学核心技术的大部分组件，包括部分音箱零部件，在德国和欧洲其他地区生产，再运到法国完成组装。瓦西耶称，公司现有 1100 名员工，大约两成人员从事研发工作，过去二十年间业务保持稳定增长。

尽管音乐行业内部对人工智能存在不少担忧，但瓦西耶认为 L-Acoustics 这套软件不会取代音响专业人员的工作。“它不会抢走混音工程师的岗位，只是替代工程师原本使用的其他传统手段。”