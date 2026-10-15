YouTube Music 给音乐打 AI 标签，用户听歌可看清“成分表”

IT之家 10 月 15 日消息，YouTube 昨日（10 月 14 日）发布公告，为了提高在音乐作品使用 AI 的透明度，宣布其音乐平台 YouTube Music 上线 AI 音乐标注功能，后续将同步扩展至主 YouTube 应用程序。

根据 YouTube 官方公告，当一首歌曲被识别为“主要使用生成式 AI 创作”（例如使用 AI 模型生成曲调、编曲或合成人声）时，歌曲名称下方、靠近艺人或频道名称的位置，将会出现一个明显的“AI”椭圆形标签。IT之家附上相关图片如下：

听众在收听时可以直接看到该标记。若点击此 AI 标签，系统会进一步弹出详细菜单，向用户说明这首歌是如何使用 AI 的，帮助用户更清晰地了解正在聆听的内容。

在 AI 音乐标签方面，标注系统结合了音乐合作伙伴的主动申报与 YouTube 平台自身的 AI 检测工具。创作者在交付音乐数据时，需要选择以下三种精细化类别：

完全由生成式 AI 创作 (Fully Gen AI) ：指完全通过文字提示词生成，或整首歌曲的作词、作曲、乐器演奏及人声皆由生成式 AI 模型完成的曲目。

部分使用生成式 AI (Partly Gen AI)： 涵盖音乐人自主录音或现场演奏，但使用 AI 辅助生成背景和弦、某段旋律、歌词构思或音效的情况。

未使用生成式 AI (No Gen AI)：正常的传统音乐制作。值得注意的是，使用 Auto-Tune 等音高修正软件或自动化母带平衡软件，将被归类于“未使用 AI”。

如果上传方未主动进行申报，YouTube 的内部检测系统也会利用多种技术信号自动进行判别与标记。