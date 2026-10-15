《太吾绘卷》IP 衍生作《太吾异世劫》登陆 Steam，国区首发特惠 ¥30.40

IT之家 10 月 15 日消息，《太吾异世劫》是获得《太吾绘卷》IP 授权、由 Leap Studio 开发、4Divinity 发行的东方暗黑武侠幸存者刷宝游戏，现已登陆 Steam 平台开启抢先体验，国区首发特惠价 30.40 元，活动截止至 10 月 28 日。

本作故事设定为《太吾绘卷》世界观下的平行 if 线：太吾未至，伏虞剑惜败于相枢，天地崩入黑暗。在此危局中，玩家将化身不同门派的幸存者，在剑灵焕心的指引下，与挚友拔剑同袍，共赴极境，收集十柄神剑以挽救天地倾颓。

IT之家附游戏商品页地址：https://store.steampowered.com/app/3452720/_/?l=schinese&cc=cn

这里是《太吾绘卷》世界中的另一条命运支流：伏虞剑惜败于相枢，太吾未至，天地崩入黑暗。唯有伏虞剑残存的剑灵焕心，仍在混沌中寻找一线生机。传说中，若能集齐散落异世的十柄神剑，或许便能镇压灾劫，重整天地。

游戏核心玩法融合了幸存者割草战斗、肉鸽随机成长与装备刷宝要素，主要特色包括：

太吾 IP 世界观延伸： 延续《太吾绘卷》设定，开启相枢之乱的暗黑命运分支

幸存者刷宝玩法： 在妖魔围攻中杀出生路，收集装备构筑强力 Build

十柄神剑收集： 逐步解锁镇压灾劫的力量，推进剧情发展

自由功法搭配： 从不同门派功法中择选修炼，搭配专属技能路线

多样奇遇玩法： 包含鲤鱼跃龙门、抓蛐蛐、杀怪献祭等多种机缘挑战

螺舟营地经营： 经营幸存者仙舟营地，进行生产建造、NPC 互动与备战养成

灵侍培养系统： 解救被魔气困囚的浊灵，渡化培养为灵侍跟随出战

多人联机：支持最多 4 名玩家在线合作共同冒险

语言支持方面，本作提供简体中文界面、字幕与完整中文音频，同时支持包括繁体中文、英语等共 10 种语言。

目前本作处于抢先体验阶段，开发团队表示抢先体验预计持续大约 1 年，当前内容已完成约 75%，正式版会追加更多剧情、章节、角色与 Build 选项，价格可能在正式发售后上调。商店页面还提供免费 Demo 可供下载体验。

最低配置： 需要 64 位操作系统，Windows 10 系统，Intel i3 处理器，8 GB RAM 内存，UHD 770 显卡，DIRECTX 版本 10，需要 2 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位操作系统，Windows 10 系统，Intel i5 处理器，12 GB RAM 内存，RTX 1060 显卡，DIRECTX 版本 11，需要 2 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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