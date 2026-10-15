《微软模拟飞行 2024》游戏推出竞速赛：P-51D 等 40 款传奇赛机付费上线，新增发动机磨损机制

IT之家 10 月 15 日消息，微软 XBOX Wire 于 10 月 13 日发布公告，宣布为《微软模拟飞行 2024》（Microsoft Flight Simulator 2024）游戏推出全新竞速内容扩展包。

微软与 Asobo 工作室围殴《微软模拟飞行 2024》游戏发布第 7 号模拟更新（Sim Update 7），为玩家带来“全美锦标赛空中大赛”（National Championship Air Races）全新竞速扩张内容。在免费更新中，所有《微软模拟飞行 2024》的玩家都可以直接进入这项极限运动。IT之家附上相关视频如下：

游戏完美收录了内华达州的里诺（Reno）以及新墨西哥州的罗斯威尔（Roswell）两大现实比赛举办地，包含无限组（Unlimited Class）、喷气机组（Jet Class）、T-6 教练机组（T-6 Class）、双翼机组（Biplane Class），以及全新的 STOL（短距起降）一对一盲赛（STOL Drag Competition）五大竞速组别。

玩家既可以在时间挑战赛（Time Trials）中精进技术，也可以在多人联机模式中与其他线上飞行员或好友组织私属赛事展开正面对决。

为了满足核心模拟飞行爱好者的收藏与竞技需求，官方同步推出了售价 39.99 美元（IT之家注：现汇率约合 268.2 元人民币）的“Reno & Roswell 赛机包 1”（Racer Pack 1），包含总计 40 款现实中赫赫有名的顶尖竞技飞机。

机型方面，赛机包包含 P-51D 野马“Strega”号与“Voodoo”号（无限组）、L-39C 信天翁“American Spirit”号（喷气机组），以及多款经典的 North American T-6 Texan 和 Pitts 双翼机。玩家亦可选择以更低的价格单独或按组别（每组 10 款）购买这些飞机。

在拟真方面，为了还原时速超过 500 英里、高度仅在 50 至 250 英尺之间贴地飞行的惊险刺激感，开发团队通过成千上万张高清照片引用与 3D 扫描，毫米级还原赛道和座舱，此次更新特别加入了可选的模拟引擎磨损与损坏系统（Engine wear-and-tear）。

玩家在比赛中不能盲目地将油门一推到底，必须像现实中的王牌飞行员一样，实时根据引擎负荷精细调整节流阀，在极限速度与引擎报废的边缘寻找完美的战术平衡。