不到一年发出 10 亿条诈骗信息，微软联手日本警方捣毁一跨国犯罪网络

IT之家 10 月 15 日消息，微软称，其协助捣毁了一个诈骗分子用来在全球发送钓鱼信息的交易市场。微软联合日本国家警察厅开展调查，追踪到了诈骗活动背后的交易平台 YAM Store，以及两套钓鱼工具包 CoGUI 和 Iron Man。

自 2026 年 1 月以来，YAM Store、CoGUI 和 Iron Man 联合发起了针对全球 7.5 万多家机构的超 10 亿条恶意信息攻击，其中针对微软客户的信息就多达 7.5 亿条。这些信息面向 150 多个国家的普通消费者、医疗机构、金融机构和各类企业实施攻击，为其运营者赚取了数千万美元非法收入。

IT之家注意到，微软的报告显示，诈骗者可以在 YAM Store 购买被盗或伪造的微软、谷歌账号，并借助钓鱼工具包发送诈骗消息。YAM Store 还劫持正规机构已到期的域名，搭建虚假机构网站，利用这些网站骗取微软账号再转手出售。

Iron Man 平台提供 2300 多套模板，诈骗分子可以用来伪装成银行、警局等机构。微软表示，已经封禁超过 2 万个和 YAM Store 关联的账号，拦截 10 万余个用于仿冒和欺诈的域名。微软还联合医疗行业网络安全非营利组织 Health-ISAC，接管并重定向支撑这三个平台运行的全部域名。