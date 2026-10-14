宝马：2030 年在华销售的车辆中，超 95% 将实现本土生产

IT之家 10 月 14 日消息，据《北京商报》今天（14 日）上午报道，10 月 13 日，宝马集团董事长聂科维就任后首次访华。

聂科维指出，中国已经成为全球最具挑战性的标杆市场之一。公司欢迎以追求技术创新、改善产品质量和提升客户价值为导向的竞争，而这也是宝马过去数十年赖以成功的根基，激励公司不断追求创新与技术进步。

据介绍，宝马在华持续深入推进“本土化”以成就“全球化”发展，这也是集团的重要战略方向。宝马还计划，到 2030 年对华销售的汽车中，超过 95% 实现本土生产。

结束在北京的行程后，聂科维还将前往辽宁沈阳，并于 15 日出席 2026 宝马中国创新日暨第六代动力电池下线仪式。据悉，沈阳是宝马全球生产网络的重要基地，第六代动力电池项目由宝马投资 100 亿元人民币建设，其正式量产是集团在华本土化和电动化进程中的又一个里程碑。

据IT之家此前报道，宝马在 2026 资本市场日活动中披露了面向中国市场的产品路线图。已出现在路线图中的规划包括：

2026 年第四季度：iX3 长轴距版

2027 年第一季度：i3 长轴距版、新款 7 系及纯电版 i7、全新 X5 以及纯电版 iX5

2027 年第二至第四季度：四款车型（具体未知）

2028 年：五款全新车型

相关阅读：