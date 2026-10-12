基于全新 Neue Klasse 纯电平台打造：新世代宝马 iX3 汽车将于 10 月 16 日开启全国巡展

IT之家 10 月 12 日消息，“宝马中国”官方微博发文，宣布新世代宝马 iX3 将于 10 月 16 日起陆续在全国多座城市开启巡展，部分宝马经销商门店也将同步展出。

本次巡展以“BMW 新世代城市体验站”为核心概念，将落地长春、石家庄、呼和浩特、北京、邯郸、济南、太原、青岛、大连、杭州、深圳等城市，当地消费者可近距离感受新世代宝马 iX3 的科技魅力与设计美学。除城市巡展外，全国部分 BMW 授权经销商门店也将同步展出实车，消费者可通过当地授权经销商获取详细信息。

公开信息显示，新世代宝马 iX3 长轴距版基于全新 Neue Klasse 纯电平台打造，轴距达 3005 毫米，较海外标轴版加长 108 毫米，该车尺寸为 4885 x 1895 x 1635mm，前脸配备 3D 光耀格栅与“数字天使光翼”一体式灯组，霍氏弯角创新进化为”镜光弯角”，在传承经典的同时注入未来感。

该车型基于 800V 高压架构打造，搭载第六代 BMW eDrive 电驱技术，配备 108.7kWh 大圆柱电池组。CLTC 工况下综合续航里程超过 900 公里，充电 21 分钟可从 10% 充至 80%。