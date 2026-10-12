宝马调整中国产品线，彻底退出前驱入门车型赛道

IT之家 10 月 12 日消息，据易车报道，宝马在华产品战略迎来重要转向。宝马集团董事长聂科维确认，宝马将在中国市场彻底退出 UKL 小型与紧凑型车型细分赛道，这是宝马针对中国市场推出规模最大的一次区域产品线调整。

据悉，UKL 是宝马的前驱平台，也是宝马在紧凑型轿车市场最成熟的架构之一。其特征为前驱布局，宝马曾基于该平台推出过 1 系三厢、2 系旅行车、2 系四门轿跑、X1、X2 等产品。聂科维本次表态意味着，宝马将不会在中国市场更新前驱入门级汽车。

IT之家从原报道获悉，宝马目前在中国销售的 UKL 车型实际上只剩两款：国产 X1（U12）和国产 2 系四门轿跑（F78）。同时此次调整还将涉及 M Performance 系列车型，X1 M35Li 与 M235L 也将一同退出中国市场。

此外，宝马的中国战略方向已经开始转变。新世代宝马 iX3 将于 10 月 16 日起陆续在全国多座城市开启巡展，部分宝马经销商门店也将同步展出。该产品基于全新 Neue Klasse 纯电平台打造，轴距达 3005 毫米，基于 800V 高压架构打造，搭载第六代 BMW eDrive 电驱技术。