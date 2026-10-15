《明日方舟：终末地》游戏登陆 Steam，锁国区

IT之家 10 月 15 日消息，《明日方舟：终末地》游戏今日登陆 Steam 平台，可免费游玩，支持全平台账号数据互通，但是锁国区（商店页链接：https://store.steampowered.com/app/4732690/_/?l=schinese）。

据IT之家了解，本作支持简体中文字幕、界面和完全音频，需要第三方账户 GRYPHLINE Account，且使用内核级反作弊 ACE，部分支持 XBOX 控制器、DualSense 控制器。

同时，本作最低配置要求为酷睿 i5-9400F、GTX 1060 显卡、16GB 内存；推荐配置为酷睿 i7-10700K、RTX 2060 显卡和 16GB 内存，需要 60GB 可用空间。

此外，本作新版本「丹青渡」已在今日正式开启。新主线将踏入一方由画卷铺展而成的世界，两位全新干员【祀】与【明河】将陆续开放寻访。本次更新中，管理员还可以亲手经营一间乡间客栈 —— 种植作物、饲养动物、准备食材，招待来往的客人。

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