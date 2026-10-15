英伟达发布 617.70 热修复驱动，修复 G-SYNC Pulsar 320 FPS 限制及黑屏闪烁问题

IT之家 10 月 15 日消息，英伟达今日发布了 GeForce 617.70 热修复驱动，针对 360Hz 高刷显示器上出现的两项问题进行了修复。

该驱动基于 GeForce 617.42 WHQL 正式版构建，仅包含针对性的代码调整，不通过 NVIDIA App 自动分发，用户需前往官方下载服务器手动获取安装包。

此次热修复主要解决 G-SYNC Pulsar 显示器上帧率被限制在 320 FPS 的问题，以及 QHD 分辨率下 360Hz 显示器在游戏中出现短暂黑屏闪烁的问题。

据英伟达介绍，部分支持 G-SYNC Pulsar 技术的 360Hz 显示器在游戏中，帧率会自发下降至约 320 FPS，同时输入延迟明显增加。

IT之家注：G-SYNC Pulsar 是英伟达今年 1 月推出的新一代动态清晰度技术，通过在显示器背光上进行脉冲控制，结合可变刷新率，实现超过 1000Hz 感知的有效动态清晰度。该技术采用区域背光脉冲方案，将背光划分为多个水平分区，以自上而下的顺序逐行脉冲点亮，脉冲周期为一帧时间的 25%。

当显示器以 360Hz 运行时，帧率被错误限制在 320 FPS，意味着 Pulsar 的脉冲时序与帧输出节奏之间出现了错位。英伟达此前已确认定位到问题根因，并在本次热修复中予以解决。

第二个问题主要涉及 QHD 分辨率下 360Hz 显示器在游戏过程中偶发的短暂黑屏闪烁。该问题主要影响 GeForce RTX 30 和 RTX 40 系列显卡，受影响显示器会短暂丢失画面，但游戏本身仍在继续运行。

英伟达表示，617.70 驱动仅修复了部分黑屏情况，公司仍在继续调查其余案例。对于仍然遇到黑屏闪烁的用户，英伟达建议在 NVIDIA 控制面板中将电源管理模式设置为“最大性能优先”作为临时解决方案，更改设置后需要重启系统。

除此之外，还有一项已知问题尚未解决：显示器从睡眠模式唤醒后，G-SYNC 和 G-SYNC Pulsar 可能变为不可用。英伟达表示已在内部复现该问题，但尚未公布修复时间表。

IT之家附英伟达下载地址：

https://international.download.nvidia.com/Windows/617.70hf/617.70-desktop-notebook-win10-win11-64bit-international-dch.hf.exe

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