英伟达 CEO 黄仁勋生意经：不能只顾自己吃尽利润，更要让合作伙伴有得赚

IT之家 10 月 15 日消息，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋近日到访中国台湾，麻省理工学院 AI 研究员莱克斯 · 弗里德曼（Lex Fridman）与其同行，并用镜头记录下了完整的一日行程。相关视频已于当地时间 10 月 14 日发布在 YouTube 等平台上。

在谈及中国台湾的半导体产业链时，黄仁勋表示，去年令他感到欣慰的并非英伟达自身股价大涨，而是整条供应链相关企业股价大幅上涨，英伟达自身股价反而保持平稳。在他看来，这意味着英伟达搭建的产业平台能够带动上下游伙伴共同成长，实现生态整体繁荣。

黄仁勋在访谈中明确表达了自己的商业哲学：做生意切忌只顾自己吃尽全部利润，将合作伙伴压榨到无利可图。他提出，如果企业逼迫供应商为订单恶意竞价，只顾自身赚取收益，这种行事方式会在行业内留下长久印记，行业圈子都会记住这家企业的做法。

黄仁勋强调，做生意要永远把一部分利益留在桌面上，顾及合作方的生存与收益。“只有合作伙伴同样能够赚到钱，双方的业务合作才具备长期稳固的基础。”

这套理念贯穿了黄仁勋对英伟达与台积电三十余年合作关系的回顾。他回忆了 1996 年联系台积电的曲折经历：翻黄页、反复拨打美国办公室电话、留下语音却始终没有收到回电，最后给张忠谋写了一封长信。直到某天傍晚六点左右，办公室外员工正在玩初代 PlayStation，电话那头传来一句：“我是台积电的张忠谋。”黄仁勋当时喊道：“嘿，大家安静！张忠谋打电话来了！”他坦言，那一刻他想到的是“也许我们不用倒闭了”。

谈及为何最终选择台积电而非联电，黄仁勋表示，张忠谋有一点特别打动他：当他提出很多要求时，张忠谋会明确告诉他“这件事我们做不了”，但随后会补上一句“Jensen，如果我们合作，我向你保证，我们将为你想办法、克服困难”。

“三十年来，他们一直在兑现这句话。”黄仁勋说，这背后是对经营边界、诚信和长期关系的坚持。芯片制造充满了未知，不可能提前约定所有细节，“你真正选择的，不是买什么，而是和谁一起做”。

黄仁勋还以“粗暴正义”来形容这段合作关系：不可能每次都完全公平，有时他们多得一点，有时我多得一点，但把时间拉长，最终都不吃亏。“他们必须知道，你希望他们成功。每一天，台积电都知道，我希望他们能获得成功。”

在谈到中国 AI 公司时，黄仁勋认为，算力限制反而逼着这些公司把架构做到极致。“他们受到的限制非常、非常大”，但仍在获得融资、继续推进，“拼命把事情搞清楚”。他将此概括为“限制是发明之母，资源稀缺会催生创新”。

IT之家注意到，在此次访谈中，双方也穿插了不少个人化的片段。黄仁勋回忆起五岁时在台湾夜市被厨师的刀划伤脸、父亲抱着他跑去医院的经历，也谈到小时候家里没钱去餐馆，只能逛夜市坐在桌旁吃饭。

他说，每个人都在努力谋生，工作那么辛苦，却还是想拿出一点东西与你分享，“他们把利润都让给了我，只是想表达一份善意”。

他还提到，英伟达在中国台湾的本地团队约有一千人，涵盖芯片设计、系统工程、运营工程以及晶圆制造、封装和测试等环节，公司计划新建一栋可容纳四千人的大楼，再招募三千人。

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