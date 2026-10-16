亚马逊“PP 哥”帕诺斯 · 帕奈寄语创业者：必须敢于失败，还要真正经历失败

IT之家 10 月 16 日消息，亚马逊设备、Alexa 及 Leo 业务高级副总裁帕诺斯 · 帕奈给初创企业创始人的建议是：想打造成功的产品，就必须经历失败。失败既不可避免，也是成功路上不可缺少的一环。

帕奈在旧金山举行的 TechCrunch Disrupt 大会上，谈起自己在微软工作 19 年多的经历，包括一次代价极为高昂的失败。“你必须敢于失败。实际上，光敢于失败还不够，你得真正经历失败。如果从来没有失败过，很可能说明你根本没有尝试突破。最重要的是从失败中吸取教训，敢于面对失败，并从中学到东西。”

帕奈以微软首款平板电脑 Surface RT 为例指出：再严重的失败也并非无法挽回。Surface RT 上市是他在微软任职期间的一次重大挫折，最终导致微软减记资产近 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.06 亿元人民币）。“我记得自己曾登上一份报纸的头版，上面只有一个词：‘失败’。但承认失败并不难。真正难的是，你有没有吸取教训，弄清楚究竟出了什么问题？你从中学到了什么？因为失败并不是在那一刻突然发生的，而是两年前的一系列决策造成的。软件是否开发完成、库存安排是否合理、如何协调零售渠道，整个过程中有很多环节都需要考虑。”

帕奈认为，创业者必须弄清楚失败的原因，不能找借口，也要坦然接受失败。“但还有另一方面。你想取得成功，对吧？你可以接受失败，但不能放弃自己的愿景。就是这么简单。Surface 后来发展得相当不错。不能放弃愿景，更不能把它毁掉。”

帕奈强调，创业者应当坚持自己的愿景，不断总结经验，并迅速付诸行动。即使遭遇新的困难，只要能够正视失败、吸取教训，就能更快调整方向，继续取得进展。“归根结底，问题还是你有没有学到东西。你有没有在过程中不断吸取经验？如果有，那就调整方向。通常不需要掉头 180 度，可能只需要转 30 度。总结经验，稍微改变方向，在必要的时候调整自己的愿景，然后继续前进。我认为，有些人之所以迟迟不肯放手，就是因为他们始终没有接受失败这个事实。”