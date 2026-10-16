苹果 iPad mini 8 新款保护套曝光，旧壳恐无法通用

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 16 日）发布博文，报道称苹果在法国监管信息网站上列出了一款尚未发布的 iPad mini 智能保护套，型号为 A3632。

IT之家附上监管页面截图，报道称该型号与现有 iPad mini 及历代 iPad mini 的保护套型号均不匹配，因此该媒体将其视为 iPad mini 8 今年发布的间接证据。

该媒体指出，如果 iPad mini 8 沿用旧款设计，通常情况下苹果不会登记全新保护套，而新保护套通常要适配新机身的尺寸、摄像头开孔、按键位置或磁吸结构，因此暗示 iPad mini 8 会带来设计方面的变化。

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