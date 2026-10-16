苹果 iPad mini 8 新款保护套曝光，旧壳恐无法通用

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 16 日）发布博文，报道称苹果在法国监管信息网站上列出了一款尚未发布的 iPad mini 智能保护套，型号为 A3632。
IT之家附上监管页面截图，报道称该型号与现有 iPad mini 及历代 iPad mini 的保护套型号均不匹配，因此该媒体将其视为 iPad mini 8 今年发布的间接证据。
该媒体指出，如果 iPad mini 8 沿用旧款设计，通常情况下苹果不会登记全新保护套，而新保护套通常要适配新机身的尺寸、摄像头开孔、按键位置或磁吸结构，因此暗示 iPad mini 8 会带来设计方面的变化。
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公开资料显示，上一代 iPad mini 7 于 2024 年 10 月发布，搭载 A17 Pro 芯片，配备 8.3 英寸 LCD 屏幕，支持 Apple Intelligence 与 Apple Pencil Pro。
自 2021 年发布的 iPad mini 6 起，iPad mini 采用全面屏设计并改用 USB-C 接口。iPad mini 6 与 iPad mini 7 两代产品机身外形基本未变，自 2021 年起一直共用同一款 Smart Folio 保护套，这也是此次出现全新保护套型号被视为机身或结构将发生变化的原因。
综合此前爆料，iPad mini 8 预计采用 OLED 显示屏、A20 Pro 芯片、12GB 内存，首次支持 IP 等级防水，前置摄像头改为横向布局，并搭载全新振动式扬声器系统，无线连接支持 Wi-Fi 7 与蓝牙 6，蜂窝版采用苹果自研 C1X 或 C2 基带。
彭博社记者 Mark Gurman 于 10 月 15 日爆料称，苹果已邀请部分媒体参加 10 月 28 日在美国洛杉矶举办的产品发布会，预计推出 iPad mini 8，以及重新设计的 14 英寸、16 英寸 MacBook Pro 和搭载 M6 芯片的 24 英寸 iMac。Gurman 表示，这很可能是苹果 2026 年的最后一次重大产品发布。
价格方面，现款 iPad mini 在美国起售价为 599 美元，2026 年 6 月因内存与存储芯片涨价上调 100 美元；iPad mini 8 改用成本更高的 OLED 屏后，售价预计继续上行。