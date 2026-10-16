乐奇 Rokid 携手腾讯出行服务上线行业首个 AI 眼镜原生打车服务

IT之家 10 月 16 日消息，乐奇 Rokid 今日宣布与腾讯出行服务合作，上线行业首个 AI 眼镜原生打车服务，可以通过眼镜完成打车。

接入腾讯出行服务 Agent 后，用户只需说出目的地，眼镜便可完成从识别需求、发起叫车，到选择下单、支付车费等打车全流程，并可提示车辆信息和预计到达时间。

据 Rokid 官方介绍，过去等车时，用户需要反复低头查看车辆位置、车牌和预计到达时间。如果这些信息能持续出现在视野中，就不必频繁掏出手机，在车站、商场和路边等复杂环境里，也更容易找到车辆。

对老人、儿童以及不熟悉手机操作的人来说，语音叫车也能降低使用门槛。设备不再要求用户熟悉复杂界面，而是把“我想去哪儿”直接转化为“帮我完成什么”。

IT之家了解到，乐奇眼镜 Agent 与腾讯出行服务 Agent 实现了共同协作：由乐奇 Rokid 负责理解需求和感知交互，腾讯出行服务 Agent 负责提供覆盖打车全流程的 AI 一站式打车服务。

双方通过 A2A（Agent-to-Agent）标准协议实现智能体直连协作 —— 腾讯出行服务开放的面向各类智能穿戴设备的全栈 AI 打车能力，将地点推荐、上下车点选择、附近车辆查询、预估价格与多车型比价、一键下单、订单状态实时同步、免密支付等能力封装为标准化服务，供乐奇 Rokid 眼镜端按需调用，让用户全程「只动口、不动手」。

此外，涉及支付、改目的地和取消订单时，手机仍是更稳妥的后备入口。Rokid 官方表示，眼镜打车的理想形态，不是替代手机，而是让眼镜负责发起需求、实时提醒和环境交互，让手机负责复杂确认、支付和异常处理。

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