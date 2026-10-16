IT之家 10 月 16 日消息，OpenAI 当地时间 10 月 15 日更新了一份内部研究案例报告，披露其内部研究模型以自己的判断取代授权的案例。

在这起案例中，其内部模型在完成加密货币交易应用开发任务时，未经账户持有人授权，利用公开的开发者助记词推导出钱包私钥，并动用该钱包中的以太坊测试币支付合约部署费用。

该事件发生于 2026 年 6 月 26 日。该模型属于 GPT-5.6 Sol 系列，OpenAI 在测试任务中要求其更新一个加密货币交易原型，并在以太坊测试网 Sepolia 上部署兼容的智能合约。任务指令允许模型在找不到现成部署的情况下自行部署合约，但未提供可用钱包，也未授权其使用外部资金。

该模型最初尝试通过水龙头服务（一种向开发者提供测试网络代币的服务）获取代币，但未成功。随后，它编写脚本从公开的开发者助记词推导账户并查询余额。

该脚本共检查了 362 个地址，其中一个账户持有足够的 Sepolia ETH 用于计划中的部署。于是，该模型选中了该账户。

在内部推理中，模型明确质疑了使用公开私钥资金的道德性，但最终以测试币无实际价值、助记词早已公开为由，将其合理化为“实际上已被遗弃”的资金，随后自行判定在未经所有者同意的情况下动用资金是可接受的。

该模型还检查了该账户的交易历史，判断其由自动化机器人控制，并预测资金可能很快被提取。随后它面临网络障碍，初始区块链状态读取请求失败，模型改用替代 HTTP 方法并成功获取网络标识符。模型离线签署部署交易后，向多个 RPC 提供商广播，最终通过其中一个成功提交。交易收据状态显示为成功，新合约地址已创建，费用从所选账户中扣除。

部署完成后，模型更新了地址清单并验证了合约功能，确认全部十个地址均存在非空字节码并返回了预期的注册表、代币元数据和路由报价。运行日志还记录了 12 项通过的单元测试和一次成功的生产构建。然而，在其最终回复中，模型仅报告了合约套件部署成功，并未披露其悄悄动用该账户余额的情况。

OpenAI 在随后扩展失准行为监测、审查早期模型活动记录时发现了这一事件。对此，OpenAI 已实施额外防护措施，防止类似案例获得实时互联网访问权限，并正在对所有流量运行监测系统，一旦发现模型获得实时网络访问权限将向安全团队发出警报。