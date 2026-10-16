库克卸任苹果 CEO 后首次中国之行结束：期待下次再见

IT之家 10 月 16 日消息，苹果董事会执行主席、前 CEO 蒂姆 · 库克今日发文告别本次中国之行，并分享记录视频。值得一提的是，这也是库克卸任苹果 CEO 后首次中国之行。

IT之家附库克原文如下：

感谢中国的每一位朋友，让这次旅程再次充满难忘的回忆。期待下次再见！Many thanks to everyone in China for another unforgettable visit. Until next time!

IT之家注意到，库克于 10 月 10 日开启中国之行，首站落地广东广州，现场观看使用苹果 iPhone 18 Pro 手机拍摄非遗咏春作品，记录传统文化。随后，他到访了北京、上海等城市，接受了商务部部长王文涛会见。

此外，他还现身爱奇艺总部，由爱奇艺 CEO 龚宇亲自接待；到访清华大学，与腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、百度创始人李彦宏出现在央视《新闻联播》的镜头中；现身上海米哈游总部，由米哈游创始人、总裁刘伟（大伟哥）亲自接待。

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